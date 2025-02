Grammy 2025: रेड कार्पेट पर ट्रांसपेरेंट ड्रेस में पति कान्ये संग पहुंची बियांका, खूब मचा हंगामा; कपल को निकाला गया बाहर

Grammy Awards 2025: साल 2025 के ग्रैमी अवॉर्ड्स का आगाज 3 फरवरी, सोमवार को हुआ. इस खास मौके पर हॉलीवुड की मशहूर हस्तियों का रेड कार्पेट पर अपना जलवा बिखेरा, लेकिन सबके होश तब उड़ जब अमेरिकन रैपर कान्ये वेस्ट और उनकी ऑस्ट्रेलिया की मॉडल बियांका सेंसरी के साथ रेड कार्पेट पर आए. शुरुआत में दोनों नॉर्मल नजर आ रहे थे. दोनों ने साथ में पैपराजी को कई सारे पोज भी दिए. इस दौरान कान्ये कैजुअल ऑल-ब्लैक आउटफिट में नजर आए, तो वहीं बियांका ब्लैक लॉन्ग कोट में नजर आईं.

हालांकि, कुछ मिनटों में पूरा माहौल ही बदल गया. जब बियांका ने अपना कोट उताराा. दरअसल, बियांका न्यूड ट्रांसपेरेंट ड्रेस में रेड कार्पेट पर पहुंची थीं. उनके इस तरह के स्टंट ने हर किसी को हैरान कर दिया. मिनटों में उनकी फोटो-वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगी और लोगों ने उनको ट्रोल करना और खरी खोटी सुनाना शुरू कर दिया. इतना ही नहीं, इस तरह की हरकत के बाद कपल को अवॉर्ड फंक्शन से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई है.

YE'S WIFE'S OUTFIT SHOCKS AT THE GRAMMYS

Ye's wife, Bianca Censori, sparked controversy at the Grammys with a see-through mesh dress that left nothing to the imagination, while Ye stayed fully covered in black.

Social media reaction:

"This can't be real"

"Somebody should… pic.twitter.com/E5nZGEt7S2

— Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 2, 2025