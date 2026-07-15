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बाहर निकला पेट, चेहरे पर झुर्रियां... Tom Cruise का नया लुक देखकर फैंस रह गए हैरान; क्यों Digger को लेकर हो रही चर्चा?

Tom Cruise Digger Look Viral: हॉलीवुड सुपरस्टार टॉम क्रूज अपनी नई फिल्म ‘डिगर’ में बिल्कुल अलग अंदाज में नजर आने वाले हैं. इस फिल्म के लिए उन्होंने अपना वजन बढ़ाया है और चेहरे पर झुर्रियां भी साफ दिख रही हैं. एक अमीर बिजनेसमैन की यह कहानी ऑडियंस को झकझोर कर रख देगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 15, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Jul 15, 2026, 06:19 AM IST
बाहर निकला पेट, चेहरे पर झुर्रियां... Tom Cruise का नया लुक देखकर फैंस रह गए हैरान; क्यों Digger को लेकर हो रही चर्चा?
Image Credit: Tom Cruise Digger Look ViralSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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