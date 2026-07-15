/बाहर निकला पेट, चेहरे पर झुर्रियां... Tom Cruise का नया लुक देखकर फैंस रह गए हैरान; क्यों Digger को लेकर हो रही चर्चा?

हॉलीवुड के खिलाड़ी कहे जाने वाले टॉम क्रूज हमेशा अपनी बेहतरीन फिटनेस और हैरतअंगेज एक्शन के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं. आज 64 साल की उम्र पार करने के बाद भी उनको देखकर कोई उनकी असली उम्र का अंदाजा नहीं लगा सकता, लेकिन हाल ही में जब उनकी आने वाली नई फिल्म ‘डिगर’ से जुड़ी कुछ तस्वीरें इंटरनेट पर सामने आईं, तो उनके तमाम चाहने वाले हैरान रह गए. इन तस्वीरों में टॉम पहले के मुकाबले काफी अलग और बदले हुए नजर आए.
सोशल मीडिया पर वायरल हो रही इन तस्वीरों में टॉम क्रूज के चेहरे पर साफ तौर पर झुर्रियां दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही उनका पेट भी थोड़ा बाहर निकला हुआ नजर आ रहा है, जो उनके पुराने लुक से बिल्कुल अलग है. हालांकि, उनके फैंस को परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बदलाव उनकी असल जिंदगी का नहीं है. दरअसल टॉम क्रूज ने ये नया और बदला हुआ लुक अपनी आने वाली फिल्म के एक खास किरदार की मांग को पूरा करने के लिए अपनाया है
‘डिगर’ एक मेगा बजट फिल्म बताई जा रही है, जिसकी कहानी एक बेहद अमीर तेल कारोबारी के जीवन के इर्द-गिर्द घूमती है. ये बिजनेसमैन अपनी ही कंपनी के गलत कामों की वजह से दुनिया में आई एक भयानक मुसीबत में फंस जाता है. जब हालात उसके हाथ से निकलने लगते हैं, तब वही इंसान पूरी दुनिया को इस बड़े संकट से बचाने का जिम्मा अपने कंधों पर लेता है. फिल्म में जबरदस्त एंटरटेनमेंट के साथ-साथ एनवायरनमेंट और ह्यूमन रिलेशन को भी दिखाया जाएगा.
आमतौर पर लोगों ने उनको फिल्मों में बहुत ही फिट, हेल्दी और यंग अंदाज में देखने के आदी रही है. मगर इस बार वे पर्दे पर एक टायर्ड, बढ़ती उम्र के असर वाले और मेंटल स्ट्रेस से जूझते हुए बिजनेसमैन के किरदार में नजर आने वाले हैं. यही वजह है कि जैसे ही फिल्म से उनका पहला लुक सामने आया, लोगों ने इंटरनेट पर उनके इस नए अवतार के बारे में काफी बातें करना शुरू कर दिया और तस्वीरें तेजी से शेयर होने लगीं. हाल ही में फिल्म का ट्रेलर भी जारी हो चुका है.
इस फिल्म के किरदार की सबसे खास बात ये है कि ये सिर्फ किसी अमीर बिजनेसमैन की आम सी दिखने वाली कहानी नहीं है. ये एक ऐसे इंसान के सफर को दिखाती है जो अपनी पुरानी गलतियों के बुरे नतीजों का डटकर सामना करता है. जब उस बिजनेसमैन को ये अहसास होता है कि उसकी कंपनी की वजह से करोड़ों मासूम लोगों की जिंदगी खतरे में पड़ गई है, तब वो अपना सब कुछ दांव पर लगा देता है. यही जज्बा फिल्म को मजबूत बनाता है, जिसको लेकर के लिए फैंस एक्साइटेड हैं.
फिल्म का ट्रेलर लोगों का काफी पसंद आया, जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. टॉम क्रूज के फैंस के लिए उनका ये रोल इसलिए भी चौंकाने वाला है, क्योंकि अपनी पिछली फिल्म ‘मिशन इम्पॉसिबल’ में हमेशा की तरह ही उनकी जबरदस्त एवर्जी और खुद किए गए खतरनाक स्टंट ने लोगों का चौंका दिया था, जिसके देखने के बाद लोगों ने दांतों तले उंगली दबा ली थी. ऐसे में उन्हें एक बेहद सीरियस उम्रदराज शख्स के रोल में देखना एक बिल्कुल नया एक्सपीरियंस होने वाला है.
ये फिल्म सिर्फ एंटरटेनमेंट के साथ-साथ लोगों को एक अच्छी सीख भी देगी. ये फिल्म आज के दौर के कई जरूरी और गंभीर सवालों को भी हमारे सामने उठाती है. आज पूरी दुनिया मौसम के बदलने, बढ़ते पॉल्यूशन और नेचुरल एलिमेंट्स के बेकाबू इस्तेमाल जैसी बड़ी परेशानियों का सामना कर रही है. ऐसे में ‘डिगर’ लोगों को ये सोचने पर मजबूर कर देगी कि वे जो कर रहे हैं सही है?यही वजह है कि क्रिटिक्स और सिनेमा प्रेमि इस फिल्म में खास दिलचस्पी ले रही हैं और बेसबी से इंतजार कर रहे हैं.
इसके साथ ही सोशल मीडिया पर लोग टॉम क्रूज के इस बदले हुए लुक की जमकर तारीफ कर रहे हैं, जबकि कुछ लोग तो उन्हें पहली नजर में पहचान भी नहीं पाए. कई लोगों का कहना है कि किसी बड़े स्टार के लिए अपने ग्लैमर को छोड़कर ऐसे रोल में आना बहुत मुश्किल काम होता है. टॉम क्रूज ने हमेशा अपनी एक्टिंग से लोगों का दिल जीता है और उम्मीद है कि इस बार भी वे अपने इस नए रूप से सबको हैरान कर देंगे. बस अब फैंस को इस फिल्म के रिलीज होने का इंतजार है.