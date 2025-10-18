गर्लफ्रेंड 37, बॉयफ्रेंड 63, खुद से 26 साल छोटी एक्ट्रेस को कर रहे थे डेट, महज 9 महीने बाद ही ले लिया अलग होने का फैसला

63 साल के हॉलीवुड स्टार टॉम क्रूज की लव लाइफ बीते दिनों सोशल मीडिया पर लगातार चर्चा का विषय रही है, जिसमें खबरें आ रही थीं कि एक्टर अपनी गर्ल फ्रेंड और एना डी अरमास के साथ स्पेस वेडिंग करने वाले हैं. लेकिन इस ग्लैमरस जोड़ी ने अब एक दूसरे से अलग होने का फैसला ले लिया है, जी हां! 9 महीने से एक दूसरे को डेट कर रहे इस हॉलीवुड जोड़ी का ब्रेकअप हो गया है.

दोस्त बनकर रहेंगे दोनों स्टार

टॉम क्रूज और एना डी अरमास ने अपने रोमांटिक रिश्ते को खत्म करते हुए इसे सिर्फ दोस्ती का रिश्ता बताया है. वहीं दोनों कपल ने ये फैसला आपसी सहमति से लिया है और दोनों ने ही ये महसूस किया है वो आगे साथ नहीं रह पाएंगे और दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त बनकर रहेंगे.

साथ में फिल्म में दिखेंगे या नहीं ?

टॉम क्रूज अपनी गर्लफ्रेंड और एक्ट्रेस एना डी अरमास के साथ सुपरनैचुरल थ्रिलर फिल्म ‘डीपर’ में नजर आने वाले थे मगर ये प्रोजेक्ट अभी होल्ड पर बना हुआ है. इस फिल्म के अलावा भी दोनों एक और प्रोजेक्ट के लिए साथ में काम करने वाले थे. टॉम क्रूस और एना डी अरमास हॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर कपल में से एक थे दोनों की केमिस्ट्री हमेशा से ही फैंस बीच चर्चा का विषय रही थी मगर ब्रेकअप के बाद फैंस अब इस बात को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि दोनों साथ में ऑन स्क्रीन नजर आएंगे या नहीं.?

डेटिंग हिस्ट्री

एक्ट्रेस एना डी अरमास ग्लोबल स्टार टॉम क्रूज से पहले एक्टर बेन एल्फेक को डेट कर रही थीं, जिनके साथ वो फिल्म Deep water में दिखाई दी थीं. वहीं बात करें टॉम क्रूज के रिलेशनशिप की, तो वो पहले से काफी हाई- प्रोफाइल रिश्तों में रह चुके हैं, पत्नी केटी होम्स से डाइवोर्स से पहले वो मिमी रॉजर्स और निकोल किडमैन से शादी कर चुके हैं. वहीं टॉम क्रूज और एना डी अरमास के रिश्ते के टूटने की खबर से फैंस थोड़ा शॉक्ड हैं क्योंकि सभी उनकी शादी की खबर का इंतजार कर रहे थे.