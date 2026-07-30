Jared Leto: हॉलीवुड के ऑस्कर विनर एक्टर पर 4 महिलाओं ने लगाया यौन उत्पीड़न का आरोप, सफाई में कहा- सब झूठ है

Jared Leto: हॉलीवुड के मशहूर एक्टर और ऑस्कर विजेता जारेड लेतो एक बार फिर बड़े विवाद में फंस गए हैं. बीबीसी की एक नई डॉक्यूमेंट्री 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret' में 4 महिलाओं ने उन पर यौन शोषण और गलत व्यवहार के बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, ये घटनाएं तब की हैं जब ये महिलाएं नाबालिग थीं. हालांकि विवाद बढ़ने के बाद जारेड लेतो ने इन सभी दावों को सिरे से खारिज कर दिया है और इन्हें पूरी तरह से झूठा बताया है.
हॉलीवुड एक्टर जारेड लेतो को 'सुसाइड स्क्वॉड' और 'डलास बायर्स क्लब' जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. हाल ही में आई बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री 'Jared Leto: Hollywood's Dark Secret' में उनके अतीत से जुड़े कई कड़वे सच सामने लाने का दावा किया गया है. इस डॉक्यूमेंट्री में कुल 10 महिलाओं ने बात की है जिनमें से 9 ने पहली बार सार्वजनिक रूप से अपनी बात रखी है.
डॉक्यूमेंट्री में चार महिलाओं ने लेतो के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं. ये घटनाएं 2002 से 2016 के बीच की बताई जा रही हैं. उस वक्त लेतो 30 और 40 की उम्र में थे. ज्यादातर महिलाओं का कहना है कि जब ये वाकया हुआ तब वे टीनएजर यानी 16 से 19 साल की थीं.
पहला आरोप: एक महिला ने बताया कि जब वह सिर्फ 17 साल की थी तब एक मोटेल के बाथरूम में उसका यौन उत्पीड़न किया गया था.
दूसरा आरोप: दूसरी महिला का दावा है कि 19 साल की उम्र में जब वह होटल के कमरे में अकेली थी तब एक्टर ने उसे डराया-धमकाया.
तीसरा आरोप: तीसरी महिला ने बताया कि 17 साल की उम्र में कैलिफोर्निया में उसके साथ संबंध बनाए गए जो कि कानूनन गलत है.
चौथा आरोप: चौथी महिला ने आरोप लगाया कि जब वह 16 साल की थी तब लेतो ने अपनी प्रसिद्धि का फायदा उठाकर उसे अश्लील फोन कॉल किए और शारीरिक संबंध बनाने का दबाव बनाया.
इन आरोपों के सामने आने के बाद 54 वर्षीय एक्टर जारेड लेतो ने अपने प्रतिनिधियों के जरिए बीबीसी को एक बयान जारी किया. उन्होंने इन सभी दावों को सिरे से नकारते हुए कहा, "मैंने अपनी पूरी जिंदगी में कभी किसी का यौन उत्पीड़न नहीं किया है. ये सभी दावे पूरी तरह से झूठे और मनगढ़ंत हैं." लेतो का कहना है कि उन्हें बदनाम करने की कोशिश की जा रही है.
बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने पीड़ित महिलाओं की बातों की पुष्टि उनके दोस्तों और परिवार के लोगों से की है जिन्हें उस समय इन घटनाओं के बारे में बताया गया था. इतना ही नहीं, लेतो के म्यूजिक बैंड 'थर्टी सेकेंड्स टू मार्स' के साथ काम कर चुके दो पूर्व कर्मचारियों ने भी माना कि लेतो अक्सर कम उम्र की लड़कियों को बैकस्टेज या अपने घर बुलाते थे जिससे स्टाफ असहज महसूस करता था. बीबीसी ने इंटरनेट पर लेतो के खिलाफ दर्ज 120 से अधिक ऑनलाइन शिकायतों का भी जिक्र किया है.
जारेड लेतो 1990 के दशक से हॉलीवुड का एक बड़ा नाम रहे हैं. उन्हें फिल्म 'डलास बायर्स क्लब' के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का ऑस्कर पुरस्कार भी मिल चुका है. इसके अलावा उन्होंने 'फाइट क्लब', 'ब्लेड रनर 2049' और 'मास्टर्स ऑफ द यूनिवर्स' जैसी फिल्मों में काम किया है. वह 1998 में बने मशहूर रॉक बैंड 'थर्टी सेकेंड्स टू मार्स' के मुख्य गायक भी हैं. फिलहाल इन नए आरोपों ने उनके करियर पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है.