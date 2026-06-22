साल 2026 में हॉलीवुड की ऐसी कई फिल्में रिलीज हुईं, जिन्होंने अपनी कमाई से हर किसी को चौंका दिया. इन फिल्मों में माइकल और प्रोजेक्ट हेल मैरी जैसी फिल्में भी शामिल हैं, लेकिन इसी लिस्ट में अब एक नई हॉरर फिल्म 'ऑब्सेशन' का नाम भी शामिल हो गया है. इस फिल्म की खास बात यह है कि इसने रिलीज के 23 दिनों में अपने कलेक्शन को 90 करोड़ रुपये के करीब पहुंचा दिया है.
वहीं, अब फिल्म हर दिन औसतन 2 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई कर रही है. फिल्म को अच्छी-खासी ऑडियंस मिल रही है. बीते शनिवार को इस फिल्म ने 2.20 करोड़ रुपये का शानदार कलेक्शन किया. फिल्म की कमाई काफी अच्छी जा रही है. रविवार को भी इस फिल्म की कमाई में काफी इजाफा देखने को मिला.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑब्सेशन फिल्म ने रिलीज के 23 दिनों में भारत में शानदार कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म ने नेट कलेक्शन के हिसाब से 70 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने 90 करोड़ हो चुका है. इस लिहाज से देखा जाए तो ये फिल्म साल 2026 की 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड की फिल्म बन सकती है.
सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक, ऑब्सेशन फिल्म ने रिलीज के 23 दिनों में भारत में शानदार कलेक्शन किया है. भारत में फिल्म ने नेट कलेक्शन के हिसाब से 70 करोड़ रुपये के आसपास की कमाई की है, जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन के हिसाब से फिल्म ने 90 करोड़ हो चुका है. इस लिहाज से देखा जाए तो ये फिल्म साल 2026 की 100 करोड़ की कमाई करने वाली पहली हॉलीवुड की फिल्म बन सकती है.
बता दें कि हॉलीवुड फिल्मों की भारत में कमाई के लिहाज से साल 2025 काफी खास रहा था. साल 2025 में ज्यूरासिक पार्क: रीबर्थ, अवतार 3 और एफ 2 जैसी फिल्मों ने कमाल का प्रदर्शन किया था. इन फिल्मों ने 100 करोड़ रुपये से ज्यादा का कलेक्शन किया था. लेकिन साल 2026 में छह महीने बीत जाने के बावजूद एक भी हॉलीवुड फिल्म बॉक्स ऑफिस पर ऐसा कमाल नहीं कर पाई है. वहीं, इन दिनों भारतीय बॉक्स ऑफिस पर कई हॉरर फिल्में लगी हुई हैं, जो ऑब्सेशन की राह में रोड़ा बनती नजर आ रही हैं.