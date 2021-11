हिंदू शादी में फेरों के बाद लिपलॉक करते दिखा जोड़ा! जमकर ट्रोल हो रही ये फिल्म

नई दिल्ली: फिल्मों को यूं तो समाज का आइना कहा जाता है लेकिन कई बार दृश्यों को ज्यादा नाटकीय बनाने के लिए मेकर्स अपनी हदें पार करने लगते हैं. कई बार ये चीजें लोगों को पसंद आती हैं तो कई बार मेकर्स को ऐसा करने का नुकसान भी झेलना पड़ता है. हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'इटर्नल्स' (Eternals) को भी कुछ ऐसा ही नुकसान झेलना पड़ रहा है.

हिंदू शादी में लिपलॉक सीन

फिल्म में हिंदू रीति रिवाजों से हो रही शादी का सीन दिखाया गया है जिसके बाद दूल्हा-दुल्हन एक दूसरे को मंडप में ही KISS करते हैं. आमतौर पर ऐसा नजारा ईसाई रीति रिवाजों में होने वाली शादियों में देखने को मिलता है जब शादी के बाद न्यूली वेड कपल सभी के सामने एक दूसरे के साथ लिपलॉक करता है.

People these days! If Hindus can wear gowns at their receptions or if Marathi or South Indian weddings can have joota churana or sangeet function then why can't phirangis have a Hindu wedding and kiss? You want to adapt their culture but they can't adapt ours? https://t.co/atL8cQVpkU — Sampada Moghe Pandey (@SampadaMoghe) November 11, 2021

I am never going to shut up about the fact that Marvel thinks people kiss at Hindu weddings. pic.twitter.com/oNAXokB5SP — ऐंग्री शाही पनीर (@kya_hai_yaaaarr) November 9, 2021

Would complain but censored in Malaysia https://t.co/c1VSEuQQew — Jing Pin (@Paujinglin) November 11, 2021

गुस्से में भड़के फैंस ने किया ट्रोल

लेकिन हिंदू शादी के बाद कपल को लिपलॉक करते हुए दिखाना मेकर्स को थोड़ा महंगा पड़ सकता है. कारण ये है कि फैंस सोशल मीडिया पर फिल्म के इस सीन की धज्जियां उड़ाने लग गए हैं. तमाम लोगों ने फिल्म के इस सीन की निंदा की है और एक यूजर ने फिल्म के इस सीन को शेयर करते हुए लिखा, 'मैं इस बात पर खामोश नहीं रहने वाला हूं.'

Bollywood normalising south indians hollywood normalising indians https://t.co/FLZQplnq1V — . (@NiyaasAhmed) November 11, 2021

eh plenty of couples get affectionate nowadays and anyway why would u expect two non indians to not kiss

more importantly imo marvel nailed the underwhelmed bride https://t.co/5TdEqjI0IB — (@judeochrstn) November 10, 2021

Where’s the flower that covers it ? Uncultured Marvel https://t.co/gtRz8Rp7JK — Vasee (@vaseemessi) November 10, 2021

Marvel, we will be kicked out of our own wedding, please https://t.co/uB5QFUOgyG — Mridu(@mj_aIways) November 10, 2021

भारत में मार्वल फिल्मों के करोड़ों फैंस

एक अन्य यूजर ने लिखा, 'मुझे इस सीन पर ऐतराज है. लेकिन मलेशिया में इसे सेंसर कर दिया गया है.' बता दें कि मार्वल फिल्मों का भारत में एक बहुत बड़ा फैन बेस है. 'एवेंजर्स एंड गेम' (Avengers End Game) के बाद मेकर्स ने अब पूरी तरह से नए सुपरहीरोज लेकर आए हैं और उनकी कहानी दर्शकों को पसंद आ रही है. हालांकि इस तरह का सीक्वेंस दिखाने जाने का नुकसान भी मेकर्स को भुगतना पड़ सकता है.

