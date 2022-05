Avatar The Way Of Water Teaser: 'अवतार 2' का धमाकेदार टीजर रिलीज, एक-एक विजुअल जीत लेगा आपका दिल

Avatar The Way Of Water Teaser: मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरून (James Cameron) की फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) का टीजर रिलीज हो गया है. ये फिल्म लगभग एक दशक पहले रिलीज हुई 'अवतार' का सीक्वल है. फिल्म का टीजर इतना शानदार है कि एक-एक विजुअल पर आपकी नजर टिक जाएगी. वीडियो में एक बार फिर पेंडोरा का खूबसूरत नजारा देखने को मिल रहा है.

परिवार बचाने की जद्दोजहद

'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) के टीजर में पेंडोरा की आश्चर्यजनक दुनिया की झलक देखने को मिल रही है. वहां पर रहने वाले नीले रंग के इंसान आम इंसान से काफी अलग दिखते हैं. लेकिन ये लोग अपनी दुनिया में शांति से रहना पसंद करते हैं. टीजर में नीले रंग के लोग आम इसानों के साथ घुलते-मिलते नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बार भी ये लोग अपने परिवार और अपनी दुनिया को बचाने के लिए जद्दोजहद करते नजर आएंगे, जिसकी झलक टीजर में देखने को मिल रही है.

यहां पर देखें 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' का टीजर

पानी के अंदर शूट हुई फिल्म

फिल्म 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) को पानी के अंदर शूट भी किया गया है, जिसकी तस्वीरें और वीडियोज पिछले कुछ समय से जेम्स कैमरून सोशल मीडिया पर दिखाते आ रहे हैं. इंटरनेट पर 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) का टीजर जमकर वायरल हो रहा है. फिल्म का विजुअल इफेक्ट्स कमाल का है. हर एक सीन जबरदस्त है, जिसे देखकर आपके मन में इस फिल्म को देखने की इच्छा जाग उठेगी.

इस दिन रिलीज होगी फिल्म

जेम्स कैमरून (James Cameron) के निर्देशन में बनी 'अवतार: द वे ऑफ वॉटर' (Avatar: The Way Of Water) में Zoe Saldana, Sam Worthington, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Cliff Curtis, Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, and Kate Winslet जैसे सितारों ने काम किया है. ये फिल्म इंग्लिश, हिंदी, तमिल, मलयालम, तेलुगू और कन्नड़ में 16 दिसंबर, 2022 को रिलीज होगी.

