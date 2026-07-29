'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज, ड्वेन जॉनसन और केविन हार्ट की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल

Jumanji Open World Trailer: हॉलीवुड की सबसे पसंदीदा और मजेदार फ्रेंचाइजी 'जुमांजी' के फैंस के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है. सोनी पिक्चर्स ने इस सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म 'जुमांजी: ओपन वर्ल्ड' का मोस्ट अवेटेड ट्रेलर जारी कर दिया है. ट्रेलर में एक बार फिर ड्वेन 'द रॉक' जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और करेन गिलान की सुपरहिट चौकड़ी जबरदस्त कॉमेडी और एक्शन के साथ वापसी कर रही है.
सोनी ने अपनी सबसे सफल फ्रेंचाइजी में से एक जुमांजी की अगली फिल्म 'Jumanji: Open World' की पहली झलक दर्शकों को दिखा दी है. यह इस रीबूट सीरीज की तीसरी और आखिरी फिल्म होने वाली है. ट्रेलर सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गया है और फैंस अपने पसंदीदा स्टार्स को दोबारा इस अवतार में देखने के लिए काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.
पुराने सितारों की हुई धमाकेदार वापसी
फिल्म में इस बार भी वही पुरानी स्टारकास्ट अपनी कॉमेडी और बॉडी-स्वैप के जादू से दर्शकों को हंसाने आ रही है. ड्वेन जॉनसन, केविन हार्ट, जैक ब्लैक और करेन गिलान मुख्य भूमिकाओं में लौट आए हैं. इनके अलावा डैनी डेविटो, निक जोनस, अक्वाफिना और मारिन हिंकल जैसे कलाकार भी फिल्म में नजर आएंगे. वहीं डैन हिल्डब्रांड और जैक ज्यूक्स जैसे नए चेहरे भी इस बार इस जंगल के सफर में शामिल हुए हैं.
देखें वीडियो-
1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा की कमाई का रिकॉर्ड
साल 2017 में आई 'जुमांजी: वेलकम टू द जंगल' और 2019 की 'जुमांजी: द नेक्स्ट लेवल' ने दुनियाभर के बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की थी. इन दोनों फिल्मों ने मिलकर वैश्विक स्तर पर 1.7 बिलियन डॉलर से ज्यादा का बिजनेस किया था. यह फ्रेंचाइजी साल 1995 में आई रोबिन विलियम्स की क्लासिक फिल्म जुमांजी से प्रेरित है. जहां पुरानी फिल्म में बोर्ड गेम दिखाया गया था, वहीं नए रीबूट्स में इसे वीडियो गेम का रूप दिया गया है.
निर्देशक और प्रोड्यूसर्स की टीम
फिल्म का निर्देशन जेक कासदान ने किया है, जिन्होंने इससे पहले की दोनों रीबूट फिल्मों का निर्देशन भी संभाला था. उन्होंने इस फिल्म की पटकथा जेफ पिंकनर और स्कॉट रोसेनबर्ग के साथ मिलकर लिखी है. फिल्म को मैट टोलमैच, ड्वेन जॉनसन, डैनी गार्सिया और हीराम गार्सिया ने मिलकर प्रोड्यूस किया है.
क्रिसमस पर होगा बॉक्स ऑफिस का सबसे बड़ा महामुकाबला
फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी बड़ा अपडेट सामने आया है. पहले यह फिल्म 11 दिसंबर को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसे टालकर सीधे क्रिसमस के मौके पर शिफ्ट कर दिया गया है. दिसंबर के महीने में बॉक्स ऑफिस पर काफी बड़ा महामुकाबला देखने को मिलेगा. यह फिल्म 'ड्यून: पार्ट थ्री' और 'एवेन्जर्स: डूम्सडे' की रिलीज के ठीक बाद सिनेमाघरों में आएगी. फैंस इस बड़े क्लैश को 'ड्यून्सडे' के नाम से बुला रहे हैं, जिससे साफ है कि इस बार क्रिसमस पर सिनेमाघरों में भारी भीड़ जुटने वाली है.