Selena Gomez संग सालों से हो रही Hailey Bieber की ‘तुलना’, Justin Bieber की पत्नी ने अब तोड़ी चुप्पी, बोलीं- ‘ये परेशान..’

पॉप सिंगर सेलेना गोमेज बीते दिनों लगातार अपनी शादी को लेकर सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही थीं. लेकिन अब उनके एक्स बॉयफ्रेंड की पत्नी और मॉडल हैली बीबर ने सालों से चल रहे दोनों के बीच 'तुलना' को लेकर अपनी छुप्पी तोड़ दी है. आइए जानते हैं मॉडल ने क्या कहा.
अमेरिकन पॉप स्टॉर सेलेना गोमेज ने हाल ही में अपने लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड म्यूजिक निर्माता बेनी ब्लैंको के साथ रिंग एक्सचेंज कर वेडिंग वाउज बोले हैं. सिंगर और एक्ट्रेस की शादी की तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर फैंस का ध्यान अपनी ओर खींच रही थीं. लेकिन अब सिंगर के एक्स बॉयफ्रेंड जस्टिन बीबर की पत्नी और फेमस मॉडल हैली बीबर ने अपने इंटरव्यू में सेलेना गोमेज का जिक्र किया है, जहां मॉडल ने सालों से सिंगर के साथ हो रही उनकी तुलना को लेकर जवाब दिया है.
‘लोगों ने मेरे बारे में..’
मॉडल हैली बीबर ने हाल ही में वॉल स्ट्रीट जर्नल के साथ एक इंटरव्यू किया था, जिसमें उन्होंने सेलेना के बारे में खुलकर बात की है. मॉडल ने लगातार सिंगर के साथ उनकी तुलना को ‘परेशान करने वाला’ कहा है और उन्हें कभी भी इस तरह की तुलना नहीं चाहिए थी. हैली ने इंटरव्यू में कहा, ‘दूसरों के खिलाफ खड़ा होना हमेशा परेशान करने वाला होता है और मैंने ऐसा कभी नहीं चाहा था. जब लोग आपको एक अलग तरह से देखना चाहते हैं और जब वो आपके बारे में एक कहानी बना चुके हैं, तो उसे बदलना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है.’
‘मैं कभी ऐसा नहीं चाहती थी’
हैली बीबर ने आगे बात करते हुए बताया कि जस्टिन बीबर के साथ उनकी शादी और दूसरे सेलेब्रिटी के साथ उनकी तुलना की खबरें कभी भी नहीं रुकी हैं और उन्हें ये सब कभी नहीं चाहिए नहीं था. ‘मैं किसी के साथ कंप्टीशन नहीं कर रही हूं.’ हैली ने आग बात करते हुए कहा, ‘मुझे लगता है कि हर किसी की अपनी एक जगह है और मैं उन लोगों के साथ कभी भी कंम्पीट नहीं करती जिन लोगों से मैं इंस्पिपेशन लेती हूं.’
एक दूसरे को करना चाहती हैं सपोर्ट
हैली बीवर ने आगे अपनी बात को खत्म करते हुए कहा, ‘तुलना की जगह सपोर्ट और ट्रस्ट दिखाना चाहती हूं.’ वहीं मॉडल ने सेलेना गोमेज के ब्यूटी ब्रांड रेयर ब्यूटी को लेकर भी बात की है और उनके साथ तुलना करने को ‘परेशान करने वाला और बेकार’ की बात कहा है. वहीं इन दिनों सिंगर जस्टिन बीबर और उनकी पत्नी हैली बीबर अपने न्यूबोर्न बेबी जैक ब्लूज के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं और दोनों अपने बच्चे की परवरिश पर ध्यान दे रहे हैं.
