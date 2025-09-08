MTV VMA 2025: Lady Gaga बनीं न्यूयॉर्क अवॉर्ड नाइट की स्टार, ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ का टाइटल किया अपने नाम
MTV VMA 2025: Lady Gaga बनीं न्यूयॉर्क अवॉर्ड नाइट की स्टार, ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ का टाइटल किया अपने नाम

MTV VMA 2025 Winners : नेटफ्लिक्स सीरीज ‘वेडनसडे’ में सरप्राइज कैमियो के बाद Lady Gaga फिर से एक बार सुर्खियों में छाई हुई हैं, पॉप सिंगर इस साल ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ टाइटल के साथ 3 और अवॉर्ड्स घर लेकर गई हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 08, 2025, 12:01 PM IST
MTV VMA 2025: Lady Gaga बनीं न्यूयॉर्क अवॉर्ड नाइट की स्टार, ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ का टाइटल किया अपने नाम

सितारों के शहर न्यूयॉर्क में हाल ही में MTV VMA 2025 अवॉर्ड का आयोजन किया गया था जहां दुनियाभर के सिंगर ने अपनी कमाल कि आवाज से जादू बिखेर दिया था. जिसमें कई देशों के पॉपुलर और राइजिंग स्टार को कई कैटेगरी में अवॉर्ड्स दिए गए हैं. वहीं इस अवॉर्ड फंक्शन में अपनी इलेक्ट्रिकफाइनिंग परफॉर्मेंस से पॉप सिंगर लेडी गागा ने सभी को शॉक्ड कर दिया है और अपने नाम 4 अवार्ड कर लिए हैं. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Video Music Awards (@vmas)

MTV VMA 2025
पॉप स्टार लेडी गागा ने कुछ समय पहले ही Miami में अपने सिंगिंग शो को कैंसल किया था जिसकी वजह सिंगर की वोकल स्ट्रेन बताया गया था. वहीं इस साल के MTV VMA के शो के दौरान फुल रिकवरी न होने के बावजूद लेडी गागा ने न्यूयॉर्क के यूबीएस आरीना में दमदार परफॉर्मेंस से समां बांध दिया है. सिंगर ने अपनी पावरफुल परफॉर्मेंस से इस नाइट पर अपना जादू बिखेर दिया था और इस अवॉर्ड नाइट की सबसे बड़ी स्टार बन गई थीं.

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Lady Gaga (@ladygaga)

लेडी गागा अवॉर्ड्स
पॉप स्टार ने इस शो में एक नहीं बल्कि 4 अवॉर्ड्स अपने नाम किए हैं जो की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेडी गागा ने MTV VMA 2025 में सॉन्ग ‘Abracadabra’ के लिए ‘बेस्ट आर्ट डायरेक्शन’ का अवॉर्ड,  ‘Abracadabra’ ‘बेस्ट डायरेक्शन’, ‘Die with a smile’ के लिए Bruno Mars के साथ ‘बेस्ट कोलेबरेशन अवॉर्ड’ और सबसे स्पेशल अवॉर्ड ‘आर्टिस्ट ऑफ द ईयर’ का अपने नाम किया है. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Video Music Awards (@vmas)

लेडी गागा स्पीच 
वहीं इस खास मौके पर लेडी गागा ने एक स्पीच भी दी है जिसमे उन्होंने कहा, ‘’एक आर्टिस्ट के रूप में हमें एक मौका मिलता है दुनियाभर को लोगों से जोड़ने का, ये एक रिस्पांसिबिलिटी है किसी भी मौके पर ऑडियंस के चेहरे पर स्माइल, रोना और उन्हें झूमते हुए देखना. ये एक तरीका है एक दूसरे के बीच समझदारी पैदा करने और कम्युनिटी को सेलिब्रेट करने का.’’

वहीं अन्य स्टार्स की बात करें तो, वीडियो ऑफ द ईयर के लिए सिंगर Ariana Grande के सॉन्ग 'Brighter Days Ahead' को चुना गया है. 'सॉन्ग ऑफ द ईयर' के लिए 'APT.' को सेलेक्ट किया गया है जो कि कोरियन सिंगर Rose और Bruno Mars का सॉन्ग है. 

;