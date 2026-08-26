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कौन थीं वो 80 साल की लीजेंड्री सिंगर? जिनके निधन से टूट गया डोनाल्ड ट्रंप और प्रियंका चोपड़ा का दिल; ऐसे दिया ट्रिब्यूट

Legendary Singer Dolly Parton Died: फेमस म्यूजिक इंडस्ट्री की एक ऐसी दिग्गज सिंगर, जिनके गानों और दरियादिली ने दुनिया भर के करोड़ों दिलों को जीता, अब हमारे बीच नहीं रहीं. 80 साल की उम्र में उनके निधन की खबर से म्यूजिक लवर्स से लेकर बड़े राजनेताओं और बॉलीवुड सितारों तक, हर कोई सदमे में है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 26, 2026, 09:33 AM IST|Updated: Aug 26, 2026, 09:33 AM IST
कौन थीं वो 80 साल की लीजेंड्री सिंगर? जिनके निधन से टूट गया डोनाल्ड ट्रंप और प्रियंका चोपड़ा का दिल; ऐसे दिया ट्रिब्यूट
Image Credit: 80 साल की लीजेंड्री सिंगर का निधन (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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