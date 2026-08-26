/कौन थीं वो 80 साल की लीजेंड्री सिंगर? जिनके निधन से टूट गया डोनाल्ड ट्रंप और प्रियंका चोपड़ा का दिल; ऐसे दिया ट्रिब्यूट

मशहूर कंट्री सिंगर डॉली पार्टन का 80 साल की उम्र में निधन हो गया है. उनके जाने की खबर से पूरी दुनिया के म्यूजिक लवर्स और फैंस गहरे शोक में डूब गए हैं. परिवार ने सोशल मीडिया पर एक बेहद इमोशनल वीडियो शेयर करके इस दुखद खबर की जानकारी दी. उनके रिलेटिव्स के मुताबिक, वे पिछले कुछ समय से कैंसर जैसे गंभीर बीमारी से जूझ रही थीं और नैशविले में उन्होंने अंतिम सांस ली. उनके चले जाने से म्यूजिक की दुनिया में एक बहुत बड़ा खालीपन आ गया है, जिसे कभी भरा नहीं जा सकता.
डॉली पार्टन का जीवन बहुत संघर्षों से भरा रहा था. टेनेसी के एक बेहद गरीब परिवार से निकलकर उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और टैलेंट के दम पर पूरी दुनिया में पहचना बनाई थी. अपने छह दशक से भी लंबे सफर में 100 मिलियन से ज्यादा रिकॉर्ड्स बेचे और 11 ग्रैमी अवॉर्ड्स अपने नाम किए. उनके ‘जोलीन’, ‘नाइन टू फाइव’ और ‘आई विल ऑलवेज लव यू’ जैसे गाने आज भी लोगों की जुबान और प्लेलिस्ट में रहते हैं. म्यूजिक के साथ-साथ उन्होंने फिल्मों, बिजनेस और सोशल वर्क में भी अपनी खास पहचान बनाई.
Very sad to report that Dolly Parton, one of the greatest Country singers, and far beyond, EVER, has just passed away. This is a true loss for millions of people. There has never been anyone like her, and never will. In her honor, I am lowering the American flag throughout the… pic.twitter.com/WICghhk73d
— Commentary Donald J. Trump Truth Social Posts On X (@TrumpTruthOnX) August 25, 2026
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनके निधन पर गहरा दुख जाहिर करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी. ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर लिखा कि ये करोड़ों लोगों के लिए एक बहुत बड़ा नुकसान है और उनके जैसा कोई दूसरा कभी नहीं हो सकता. उन्होंने सम्मान में अमेरिकी झंडे को एक हफ्ते तक आधा झुकाने का आदेश भी दिया है. डॉली की खासियत ये थी कि उन्हें हर विचारधारा के लोग पसंद करते थे. अमेरिका के एक बड़े सर्वे में भी वे अकेली ऐसी हस्ती थीं, जिन्हें सभी राजनीतिक दलों के लोग बराबर प्यार देते थे.
ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान डॉली पार्टन को अमेरिका का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान प्रेसिडेंशियल मेडल ऑफ फ्रीडम देने की पेशकश दो बार की गई थी. हालांकि, उन्होंने इसे लेने से मना कर दिया था. एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि पहली बार उनके पति कार्ल डीन की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए वे नहीं जा सकीं. दूसरी बार कोरोना महामारी के खतरे के चलते उन्होंने सफर करने से परहेज किया. बाद में जब जो बाइडेन के समय ये बात उठी, तो उन्होंने कहा कि वे किसी भी राजनीतिक विवाद में नहीं पड़ना चाहतीं.
डॉली पार्टन ने अपने पूरे जीवन में खुद को विवादों और राजनीतिक गुटबाजी से पूरी तरह दूर रखा. साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव के दौरान जब कई बड़े सितारे खुलकर चुनाव प्रचार में उतरे थे, तब भी डॉली ने किसी का पक्ष नहीं लिया था. उन्होंने हमेशा यही कहा कि वे एक कलाकार हैं और उनका काम समाज को जोड़ना और लोगों के चेहरों पर मुस्कान लाना है, न कि उन्हें बांटना. यही वजह रही कि देश की राजनीति में मतभेद होने के बावजूद हर वर्ग के लोग उनका बहुत सम्मान करते थे.
डॉली के जाने पर देश-विदेश के कई बड़े कलाकारों ने उन्हें याद किया है. बॉलीवुड से हॉलीवुड तक अपनी पहचान बनाने वाली एक्ट्रेस प्रियंका चोपड़ा ने भी सोशल मीडिया पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर किया. प्रियंका ने डॉली के पुराने इंटरव्यू का एक वीडियो क्लिप शेयर करते हुए लिखा, ‘आप कभी कहीं नहीं जा रहीं, हमेशा हमारे दिलों में रहेंगी, आपकी आत्मा को शांति मिले’. प्रियंका के अलावा जेन फोंडा, जूलिया रॉबर्ट्स और रीबा मैकइंटायर जैसी कई बड़ी हॉलीवुड हस्तियों ने भी उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की.
डॉली पार्टन अपने गानों के साथ-साथ अपनी दरियादिली और सेंस ऑफ ह्यूमर के लिए हमेशा याद की जाएंगी. बच्चों में पढ़ने की आदत डालने के लिए उन्होंने इमेजिनेशन लाइब्रेरी नाम से एक बड़ा अभियान चलाया था, जिसके जरिए करोड़ों किताबें बांटी गईं. उनके परिवार ने फैंस से अपील की है कि वे शोक जताने के लिए फूल भेजने की बजाय डॉली की याद में उनकी इमेजिनेशन लाइब्रेरी में दान करें. डॉली भले ही आज इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनके गीत और उनकी नेकी हमेशा लोगों के दिलों में जिंदा रहेगी.