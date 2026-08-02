Add Zee Business As A Preferred Source
App

‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक, 60 लाख लोगों ने देखा पायरेटेड वर्जन; जानिए इससे क्या हो सकता है नुकसान?

Spider Man Brand New Day Movie Leaked: तीन दिन पहले रिलीज हुई हॉलीवुड की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक हो गई है. लाखों लोग इसे फ्री में देख चुके हैं. इससे ना सिर्फ फिल्म के कलेक्शन को बड़ा झटका लगा है, बल्कि डिजिटल सिक्योरिटी को भी खतरे में डाल दिया है. जानिए पायरेसी का पूरा सच और इससे होने वाले भारी नुकसान.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 02, 2026, 06:01 AM IST|Updated: Aug 02, 2026, 06:01 AM IST
‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक, 60 लाख लोगों ने देखा पायरेटेड वर्जन; जानिए इससे क्या हो सकता है नुकसान?
Image Credit: Spider Man Brand New Day Movie Leaked

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
45 मिनट में चट कर गया 5 प्लेट मटन बिरयानी! बदले में मिला जिंदगी भर फ्री खाने का इनाम
2
3
4
5