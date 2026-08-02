‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ ऑनलाइन लीक, 60 लाख लोगों ने देखा पायरेटेड वर्जन; जानिए इससे क्या हो सकता है नुकसान?

पायरेसी आज के डिजिटल दौर में सिनेमा जगत के लिए सबसे बड़ी सिरदर्दी बन चुकी है. हाल ही में आई खबर ने पूरे हॉलीवुड को हिलाकर रख दिया है. स्पाइडर-मैन सीरीज की नई फिल्म ‘स्पाइडर-मैन: ब्रैंड न्यू डे’ इंटरनेट पर लीक हो गई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, करीब 60 लाख से ज्यादा लोग इसे इलीगल वेबसाइट्स से देख चुके हैं. जब भी कोई बड़ी फिल्म रिलीज होते ही इंटरनेट पर आ जाती है, तो इसका असर सिर्फ फिल्म की कमाई पर ही नहीं पड़ता, इससे पूरे एंटरटेनमेंट बिजनेस की नींव हिल जाती है. ये घटना एक बार फिर वार्निंग दे रही है कि फ्री में कंटेंट देखने का शौक इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचा रहा है.
फिल्म बनाने में सिर्फ पैसा ही नहीं लगता, बल्कि हजारों लोगों की दिन-रात की मेहनत और सपने जुड़े होते हैं. जब लोग थियेटर जाने के बजाय पायरेटेड साइट्स का सहारा लेते हैं, तो मेकर्स को सीधे तौर पर करोड़ों का घाटा झेलना पड़ता है. पहले हफ्ते की कमाई किसी भी प्रोजेक्ट के लिए ऑक्सीजन की तरह होती है. अगर शुरुआत में ही लोग थियेटर तक नहीं पहुंचेंगे, तो मेकर्स की लागत निकलना भी मुश्किल हो जाएगा. यही वजह है कि रिलीज के वक्त पायरेसी रोकने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया जाता है. फिर भी जब ऐसी चूक होती है, तो पूरी टीम का मनोबल टूट जाता है और इंडस्ट्री में नया पैसा लगना बंद हो जाता है.
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