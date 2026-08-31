करियर का झांसा देकर सीनियर एक्टर ने किया यौन उत्पीड़न, 65 की उम्र में मीरा स्याल का चौंकाने वाला खुलासा

मीरा ने कहा कि इस घटना ने उनके जीवन और करियर को पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने हार मानने के बजाय साउथ एशियन राइटर्स के एक ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया. उस ग्रुप ने उन्हें लिखने के लिए इंस्पायर किया, रहने की जगह ढूंढने में मदद की, उनका इलाज करवाया और उन्हें सामाजिक-राजनीतिक तौर पर भी कई चीजों की जानकारी दी. कई साल बाद जब उन्होंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, तो उनमें से कई ने कहा कि उनके साथ भी कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस हुए थे. इस घटना का असर मीरा के काम पर भी पड़ा और उन्होंने अपने फेमस शो में कई मजबूत महिला किरदारों को जगह दी.