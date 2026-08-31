करियर का झांसा देकर सीनियर एक्टर ने किया यौन उत्पीड़न, 65 की उम्र में मीरा स्याल का चौंकाने वाला खुलासा

65 साल की एक्ट्रेस और राइटर मीरा स्याल ने हाल ही में अपने करियर के शुरुआती दिनों को लेकर एक चौंकाने वाला खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि 1980 के दशक में एक जाने-माने सीनियर एक्टर ने कथित तौर पर उनका यौन उत्पीड़न किया था. मीरा उस समय कोवेंट गार्डन में जैज सिंगर के तौर पर काम कर रही थीं और लंदन छोड़कर वेस्ट मिडलैंड्स लौटने के बारे में सोच रही थीं. इसी दौरान उस एक्टर ने उन्हें कास्टिंग कनेक्शन दिलाने और करियर में मदद करने का भरोसा दिया था. मीरा के इस खुलासे ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में नई सनसनी पैदा कर दी है.
ब्रिटिश एक्ट्रेस मीरा ने अपने करियर के शुरुआती दिनों की एक बेहद डरावनी घटना के बारे में खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि जब वो 20 की उम्र के बीच में थीं, तब वो एक जैज बैंड में गाती थीं और राजधानी में वेट्रेस की नौकरी तलाश रही थी. इसी दौरान उनके एक जान-पहचान वाले एक्टर ने उन्हें एक प्रोग्राम में बुलाया.
मीरा ने खुलासा करते हुए बताया कि उन्हें लगा कि शायद वो सीनियर एक्टर उन्हें काम दिलाने में मदद कर सकता है, क्योंकि उसने उन्हें कास्टिंग डायरेक्टरों से मिलवाने की बात कही थी. इसी उम्मीद में वो उस कार्यक्रम में पहुंचीं. मीरा के मुताबिक, वहां पहुंचने के बाद उन्हें जल्द ही समझ आ गया कि वो उस प्रोग्राम में अकेली मेहमान थीं. इसके बावजूद उन्होंने वहां रुककर रात का खाना खाने का फैसला किया. उन्हें उस समय उस एक्टर से किसी खतरे का अंदाजा नहीं हुआ था.
मीरा ने आगे बताया कि उन्हें इसलिए भी भरोसा था क्योंकि वो इंसान उम्र में उनके पिता के आसपास का था और उन्हें लगा कि वो सेफ हैं. लेकिन खाना खत्म होने के बाद हालात अचानक बदल गए. मीरा का आरोप है कि एक्टर ने उनके साथ यौन उत्पीड़न करने की कोशिश की.
मीरा ने उस घटना को याद करते हुए कहा, 'ये पहली बार है जब मैंने इस बारे में पब्लिकली बात की है.' उन्होंने बताया कि विरोध करने के बावजूद एक्टर ने कथित तौर पर उनके साथ बलात्कार की कोशिश जारी रखी. इसके बाद मीरा किसी तरह वहां से निकलकर टैक्सी से एक दोस्त के घर चली गईं. उन्होंने उस समय पुलिस में शिकायत नहीं की और न ही अपने परिवार को इसके बारे में बताया. मीरा का कहना है कि उन्हें डर था कि अगर मामला आपराधिक मुकदमे तक पहुंचा, तो इसका असर उनके माता-पिता और उनकी अपनी जिंदगी पर पड़ेगा.
मीरा ने कहा कि इस घटना ने उनके जीवन और करियर को पूरी तरह से बदल दिया. उन्होंने हार मानने के बजाय साउथ एशियन राइटर्स के एक ग्रुप से कॉन्टैक्ट किया. उस ग्रुप ने उन्हें लिखने के लिए इंस्पायर किया, रहने की जगह ढूंढने में मदद की, उनका इलाज करवाया और उन्हें सामाजिक-राजनीतिक तौर पर भी कई चीजों की जानकारी दी. कई साल बाद जब उन्होंने अपने दोस्तों को इस घटना के बारे में बताया, तो उनमें से कई ने कहा कि उनके साथ भी कुछ इसी तरह के एक्सपीरियंस हुए थे. इस घटना का असर मीरा के काम पर भी पड़ा और उन्होंने अपने फेमस शो में कई मजबूत महिला किरदारों को जगह दी.
मीरा ने मशहूर स्केच कॉमेडी शो 'गुडनेस ग्रेसियस मी' को को-प्रोड्यूस किया और बाद में 'द कुमार्स एट नंबर 42' में भी नजर आईं. उन्होंने शो में सुशील 'उम्मी' कुमार का किरदार निभाया था, जबकि रियल लाइफ हसबैंड संजीव भास्कर ने उनके ऑन-स्क्रीन पोते संजीव की भूमिका निभाई. मीरा और संजीव ने साल 2005 में शादी की और उनका एक बेटा है. मीरा की पिछली शादी से एक बड़ी बेटी भी है. 'द कुमार्स एट नंबर 42' 2001 से 2006 तक चला.
इससे पहले 'गुडनेस ग्रेसियस मी' 1996 से 2001 तक टेलीकास्ट हुआ था. ये शो इंडियन ट्रैडिशन्स और नई ब्रिटिश लाइफस्टाइल के बीच के मेल-जोल और टकराव को कॉमेडी के अंदाज में दिखाता था. 'गुडनेस ग्रेसियस मी' को साल 1999 में ब्रॉडकास्टिंग प्रेस गिल्ड अवार्ड में बेस्ट एंटरटेनमेंट का अवॉर्ड और रॉयल टेलीविजन सोसाइटी का टीम अवार्ड भी मिला था.