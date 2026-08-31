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करियर का झांसा देकर सीनियर एक्टर ने किया यौन उत्पीड़न, 65 की उम्र में मीरा स्याल का चौंकाने वाला खुलासा

Meera Syal shocking revelation: मशहूर ब्रिटिश-इंडियन एक्ट्रेस मीरा स्याल ने करियर के शुरुआती दिनों का चौंकाने वाला खुलासा किया. उन्होंने 1980 के दशक में एक सीनियर एक्टर पर कथित यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 31, 2026, 12:39 PM IST|Updated: Aug 31, 2026, 01:00 PM IST
करियर का झांसा देकर सीनियर एक्टर ने किया यौन उत्पीड़न, 65 की उम्र में मीरा स्याल का चौंकाने वाला खुलासा

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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