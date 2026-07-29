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9050.36 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म... 46 दिन बाद OTT पर रखने वाली है कदम; तोड़ चुकी नोलन की ‘ऑपेनहाइमर’ का भी रिकॉर्ड

Michael OTT Release Date: दुनियाभर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद 2026 की सबसे बड़ी फिल्म जल्द ही ओटीटी पर दस्तक देने वाली हैं, जो लोग इस फिल्म को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए अब वो अपने परिवार के साथ घर बैठे टीवी और मोबाइल स्क्रीन पर देख सकते हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम होगी.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 29, 2026, 06:53 AM IST|Updated: Jul 29, 2026, 06:53 AM IST
9050.36 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म... 46 दिन बाद OTT पर रखने वाली है कदम; तोड़ चुकी नोलन की ‘ऑपेनहाइमर’ का भी रिकॉर्ड
Image Credit: Record-breaking Movie OTT Release

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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