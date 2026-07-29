9050.36 करोड़ की कमाई करने वाली फिल्म... 46 दिन बाद OTT पर रखने वाली है कदम; तोड़ चुकी नोलन की ‘ऑपेनहाइमर’ का भी रिकॉर्ड

थिएटर में रिकॉर्ड तोड़ कमाई करने के बाद पॉप स्टार माइकल जैक्सन की बायोपिक ‘माइकल’ अब डिजिटल प्लेटफॉर्म पर दस्तक देने जा रही है. जाफर जैक्सन की इस डेब्यू फिल्म ने सिनेमाघरों में इतिहास रचा था. शुरुआती विवादों और मिले-जुले रिव्यूज के बावजूद, इस फिल्म ने दुनियाभर की ऑडियंस का दिल जीता लिया था. साथ ही इसने सबसे हिट बायोपिक्स में अपनी जगह बनाई. जिन लोगों ने सिनेमाघरों में इस फिल्म को मिस कर दिया, उनके लिए घर बैठे इस शानदार कहानी को देखने का इंतजार अब बहुत जल्द खत्म होने जा रहा है.
इस फिल्म के डिजिटल राइट्स जियो हॉटस्टार ने अपने पीकॉक हब पार्टनरशिप के जरिए हासिल कर लिए हैं. प्लेटफॉर्म ने ऑफिशियल अनाउंसमेंट भी कर दी है कि ये बायोपिक 29 अगस्त 2026 को स्ट्रीम होगी. भारत में माइकल जैक्सन के फैंस की बड़ी संख्या को देखते हुए इसे कई भाषाओं में स्ट्रीम रिया जाएगा. हालांकि, थिएटरों में इसके ओरिजिनल अंग्रेजी वर्जन ने सबसे ज्यादा कमाई की थी, लेकिन ओटीटी पर इसे हिंदी में भी रिलीज किया जाएगा ताकि देशभर के फैंस बिना किसी परेशानी के अपने पूरे परिवार के साथ इस फिल्म का लुत्फ उठा सकें.
एंटोनी फूका के डायरेक्शन और ग्राहम किंग के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म माइकल जैक्सन की जिंदगी और उनके यूनिक करियर की झलक दिखाती है. फिल्म में जैक्सन 5 के छोटे बच्चे से लेकर एक ग्लोबल म्यूजिक स्टार बनने तक का पूरा सफर दिखाया गया है. माइकल के रियल भतीजे जाफर जैक्सन ने उनके रोल में जान फूंक दी. उन्होंने माइकल जैक्सन के डांस मूव्स, आवाज और अंदाज को बहुत ही बारीकी से पर्दे पर उतारा है. फिल्म में उनके हिट गानों के साथ-साथ उनकी जिंदगी के उतार-चढ़ाव और मीडिया के दबाव को भी बखूबी दिखाया गया है.
कमाई के मामले में इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नए कीर्तिमान बनाए. अपनी रिलीज के पहले ही हफ्ते में फिल्म ने दुनियाभर से लगभग 217 मिलियन डॉलर की बंपर ओपनिंग की. इसने ‘बोहेमियन रैपसोडी’ को पछाड़कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली म्यूजिक बायोपिक का ताज अपने नाम किया. इसके साथ ही ये ‘ऑपेनहाइमर’ जैसी बड़ी फिल्म को पीछे छोड़ने वाली पहली सबसे बड़ी बायोपिक बनी. साथ ही लायंसगेट स्टूडियो के इतिहास में 1 अरब डॉलर का आंकड़ा छूने वाली पहली फिल्म बनी, जिसने ‘द हंगर गेम्स’ के रिकॉर्ड भी तोड़ दिए.
भारत में भी इस फिल्म का खुमार लोगों के सिर चढ़कर बोला. फिल्म ने इंडियन मार्केट में टोटल 71.09 करोड़ का शानदार कलेक्शन किया, जिसमें आईमैक्स जैसी प्रीमियम स्क्रीन्स का बड़ा योगदान रहा. ऑनलाइन टिकट बुकिंग प्लेटफॉर्म बुकमायशो पर इसके 1.85 मिलियन से ज्यादा टिकट बिके. रिलीज के पहले ही दिन पीवीआर, आइनॉक्स और सिनेपॉलिस जैसी बड़ी सिनेमा चेन्स में 45,000 टिकट बिक गए थे, जिससे लगभग 1.70 करोड़ रुपये का कलेक्शन हुआ. पूरे देश में 20 लाख से ज्यादा लोगों ने इसे थिएटर में देखा और अब OTT पर भी ऐसी ही दीवानगी की उम्मीद है.
भारत में इस फिल्म का हफ्ते-दर-हफ्ते का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन काफी मजबूत रहा. पहले हफ्ते में फिल्म ने 26.05 करोड़, दूसरे हफ्ते 18.20 करोड़ और तीसरे हफ्ते 11.75 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद चौथे हफ्ते 6.80 करोड़, पांचवें हफ्ते 3.90 करोड़ और छठे हफ्ते 2.55 करोड़ रुपये की कमाई हुई. सातवें से ग्यारहवें हफ्ते के बीच फिल्म ने 1.84 करोड़ रुपये जोड़े. इस तरह भारत में कुल नेट कमाई 71.09 करोड़ और ग्रॉस कलेक्शन 83.62 करोड़ रुपये रहा. वहीं, दुनियाभर में फिल्म ने कुल मिलाकर 9,050.36 करोड़ रुपये का विशाल ग्रॉस बिजनेस खड़ा किया.