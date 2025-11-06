मंच पर अपमान, आंसू और फिर बहादुरी का किस्सा…. Miss Mexico Fatima Bosch ने स्टेज पर दिखाई हिम्मत

Miss Universe 2025: मिस यूनिवर्स 2025 की इस बार की प्रतियोगिता लगातार विवादों में घिरी हुई नजर आ रही है. इस प्रतियोगिता में भाग लेने वाली मिस मैक्सिको फातिमा बॉश का डायरेक्टर नवात इट्साराग्रिसिल द्वारा अपमान किया गया था, जिसके बाद कई कंटेस्टेंट ने इस प्रतियोगिता से वॉक आउट कर दिया. लेकिन मिस मैक्सिको फातिमा बॉश ने भी फिर से स्टेज पर वापसी कर के अपनी बहादुरी का परिचय दिया और नम आंखों से इस वॉक में हिस्सा लिया.
Miss Mexico Fatima Bosch: मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता उस समय विवादों का हिस्सा बन गई जब मिस मेक्सिको फातिमा बॉश और थाई डायरेक्टर नवात इट्साराग्रिसिल के बीच हुए गर्मा-गरमी हो गई. वहीं मिस यूनिवर्स समेत कई कंटेस्टेंट लाइव शो से बाहर उठकर चले गए. मिस यूनिवर्स मेक्सिको 2025 की प्रतियोगी फातिमा बॉश थाईलैंड में के अपमान के बाद ऑनलाइन की फैंस ने डायरेक्टर नवात इट्साराग्रिसिल के प्रति अपने गुस्से को जाहिर किया. लेकिन एक बड़े विवाद के बाद मिस मैक्सिको फातिमा बॉश स्टेज पर पूरी गरिमा के साथ खड़ी दिखाई दीं.
लोगों ने किया मिस मेक्सिको को सपोर्ट
मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में हुए इस विवाद के बाद डायरेक्टर नवात इट्साराग्रिसिल ने एक लाइव स्ट्रीम पर माफी मांगी और उन्होंने कहा कि उनकी भावनाएं उन पर हावी हो गई थीं. लेकिन मिस मेक्सिको फातिमा बॉश अगले कार्यक्रम के लिए बाकी प्रतिभागियों के साथ मंच पर दोबारा वापस आईं. मगर उनकी आंखे नम थीं, जिससे साफ-साफ जाहिर हो रहा था कि वो अभी भी भीतर ही भीतर इस विवाद और अपने अपमान के प्रति अभी भी तनाव का सामना कर रही हैं. फातिमा बॉश स्टेज पर अपनी नम आंखों को बार -बार साफ करती हुई दिखाई दीं, जिसे देखकर उनके फैंस ने समर्थन जताते हुए कहा, 'हम आपके साथ हैं… आप एक मजबूत प्रिंसेस हैं!' कौन है मिस मैक्सिको फातिमा बॉश? थाई डायरेक्टर ने कहा 'मूर्ख' तो छोड़ा मिस यूनिवर्स 2025
