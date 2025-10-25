1 घंटे 52 मिनट की ये अमेरिकन फिल्म बनी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट का हिस्सा, स्क्रीन से नजर हटाना होगा मुश्किल, इस ओटीटी पर हो रही स्ट्रीम

ओटीटी नेटफ्लिक्स पर इन दिनों फैंस दो सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकन फिल्म ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ का. इन दोनों ड्रामा को लेकर दर्शकों के बीच काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है. लेकिन फैंस का अब ये इंतजार खत्म हो गया है और फिल्म ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ 24 अक्टूबर को ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही ओटीटी की टॉप ट्रेंड लिस्ट में कब्जा कर लिया है. वहीं क्रिटिक्स भी फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं.

दमदार कहानी, कास्ट और डायरेक्शन

इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी कहानी, सीन्स और दमदार कास्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं डायरेक्टर कैथरीन बिगेलो की इस फिल्म में इदरीस एल्बा , रेबेका फर्ग्यूसन, गेब्रियल बासो, जेरेड हैरिस, ट्रेसी लेट्स और ग्रेटा ली जैसे मंझे हुए कलाकारों ने कमाल कर दिया है.

Add Zee News as a Preferred Source

फिल्म की कहानी

इस फिल्म की कहानी अमेरिकी इंटेलिजेंस के आसपास घूमती रहती है, जिसमें जबरदस्त थ्रिलर और ड्रामा देखने को मिलता है. 1 घटे 52 मिनट की इस फिल्म से आप एक सेकंड भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे. ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं एक दिन में ही इस फिल्म ने टॉप 10 ट्रेंड लिस्ट में अपनी जगह बना ली है.