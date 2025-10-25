Advertisement
1 घंटे 52 मिनट की ये अमेरिकन फिल्म बनी टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट का हिस्सा, स्क्रीन से नजर हटाना होगा मुश्किल, इस ओटीटी पर हो रही स्ट्रीम

A House of Dynamite OTT Release: नेटफ्लिक्स पर फैंस काफी लंबे समय से अमेरिकन मूवी ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ के रिलीज होने का इंतजार कर रहे थे, जो कि फाइनली अब ओवर हो गया है. इस सीरीज को मेकर्स ने 24 अक्टूबर को ओटीटी नेटफ्लिक्स पर रिलीज कर दिया है और ओटीटी पर आते ही ये टॉप ट्रेंडिंग लिस्ट में अपनी जगह बना चुकी है. 

 

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 25, 2025, 03:13 PM IST
ओटीटी नेटफ्लिक्स पर इन दिनों फैंस दो सीरीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, जिसमें एक है स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 5 तो वहीं दूसरी ओर अमेरिकन फिल्म ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ का. इन दोनों ड्रामा को लेकर दर्शकों के बीच काफी लंबे समय से चर्चा हो रही है. लेकिन फैंस का अब ये इंतजार खत्म हो गया है और फिल्म ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ 24 अक्टूबर को ओटीटी पर दस्तक दे चुकी है. इस फिल्म ने रिलीज होते ही ओटीटी की टॉप ट्रेंड लिस्ट में कब्जा कर लिया है. वहीं क्रिटिक्स भी फिल्म की काफी तारीफ कर रहे हैं.

 

दमदार कहानी, कास्ट और डायरेक्शन
इस फिल्म के ओटीटी पर रिलीज होने के बाद से ही फैंस इसकी कहानी, सीन्स और दमदार कास्ट की तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. वहीं डायरेक्टर कैथरीन बिगेलो की इस फिल्म में इदरीस एल्बा , रेबेका फर्ग्यूसन, गेब्रियल बासो, जेरेड हैरिस, ट्रेसी लेट्स और ग्रेटा ली जैसे मंझे हुए कलाकारों ने कमाल कर दिया है.

फिल्म की कहानी
इस फिल्म की कहानी अमेरिकी इंटेलिजेंस के आसपास घूमती रहती है, जिसमें जबरदस्त थ्रिलर और ड्रामा देखने को मिलता है. 1 घटे 52 मिनट की इस फिल्म से आप एक सेकंड भी अपनी नजरें नहीं हटा पाएंगे. ‘ए हाउस ऑफ डायनामाइट’ को IMDb पर 7.1 रेटिंग मिली है. इस फिल्म को आप ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं. वहीं एक दिन में ही इस फिल्म ने टॉप 10 ट्रेंड लिस्ट में अपनी जगह बना ली है. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

film a house of dynamite releasednetflix

