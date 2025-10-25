तीन पार्ट, 2 घंटे का हर एक भाग, नेटफ्लिक्स की हाइली एंटीसिपेटेड सीरीज जल्द करेगी धमाका, 5वें सीजन की डेट हुई रिवील

नेटफ्लिक्स पर हर साल कई सीरीज और ड्रामा रिलीज होते हैं मगर उनमें से कुछ दर्शकों के फेवरेट और डेली लाइफ गॉसिप का हिस्सा बन जाते हैं. कुछ ऐसा ही सीरीज ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ के साथ है, जिसका इंतजार सिर्फ टीनएजर ही नहीं बल्कि कई एडल्ट भी कर रहे हैं. ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ साल 2016 में रिलीज हुई थी, जिसके बाद अब तक इसके 4 सीजन टेलीकास्ट हो चुके हैं और 5 सीजन भी रिलीज होने के लिए तैयार है. वहीं बात करें फाइनल सीजन की तो ये एक नहीं बल्कि तीन पार्ट में रिलीज किया जाएगा जो कि तीन अलग-अलग तारीखों पर टेलीकास्ट होंगे, वहीं रिलीज की अनाउंसमेंट होते ही फैंस के बीच एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ गई है.

थ्री पार्ट में होगी रिलीज

खबरों की मानें तो, ‘स्ट्रेंजर थिंग्स’ का फाइनल का एक पार्ट लगभग 2 घंटे का है, जो कि एक साथ 350 मूवी थिएटर में रिलीज किया जाएगा. वहीं इस फाइनल सीजन के तीनों पार्ट के रिलीज होते ही इस हाइली एंटीसिपेटेड सीरीज का एंड हो जाएगा, जिसके बाद ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फाइनल सीजन को 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा.

इस सीरीज को तीन भाग में रिलीज किया जाएगा, जिसमें फर्स्ट वॉल्यूम फॉर एपिसोड के साथ नवंबर 26, 2025 को रिलीज होगा, जिसके बाद दूसरा और तीसरा वॉल्यूम दिसंबर 25 और फाइनल एपिसोड दिसंबर 31 को रिलीज होगा

बेहतर क्वालिटी और साउंड

इस सीरीज को थिएटर में रिलीज करने के कारण को बताते हुए ‘द दफर ब्रदर्स’ ने कहा, ‘लोग कैसे हमारे द्वारा लगाए समय, मेहनत और साउंड क्वालिटी को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, और वो उसे लो क्वालिटी में देखते हैं. इससे ज्यादा ये सब कुछ इसलिए है कि वो एक साथ उन लोगों के साथ इसका मजा ले पाए जो इस सीरीज के फैन हैं.’ वहीं ब्रदर्स ने इस बात पर भी जोर दिया कि इस फाइनल सीजन को देखने के बाद हर व्यूअर का एक गजब का एक्सपीरियंस होगा और वो इस फाइनल एपिसोड को ओटीटी पर भी देख सकते हैं और इसे वो अपने पसंदीदा लोगों के साथ एंजॉय कर सकते हैं.