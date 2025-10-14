Advertisement
Your Majesty…. Typhoon Family बनीं TVN की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली सीरीज, इस ओटीटी पर भी कर रही ट्रेंड, क्या आपने देखी?

Typhoon Family: कोरियन टीवी सीरीज टाइफून फैमिली इस साल 10 अक्टूबर को रिलीज हुई थी, जिसके बाद ये लगातार सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रही है वहीं ये टीवी सीरिज इस साल की TVN की सबसे ज्यादा रेटिंग वाला ड्रामा बन गया है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Oct 14, 2025, 10:45 PM IST
इन दिनों कई कोरियन सीरीज यंग जनरेशन के बीच और सोशल मीडिया पर पॉपुलैरिटी गेन कर रही हैं, जो लोगों को खूब पसंद आ रही हैं. वहीं 10 अक्टूबर को कोरियन टीवी वेब सीरीज टाइफू फैमिली रिलीज हुई थी, जो की लगातार ट्रेंड कर रही है और TVN की इस साल की सबसे ज्यादा रेटिंग पाने वाली सीरीज बन गई है. वहीं इस सीरीज ने बोन एपेटिट और योर मेजेस्टी जैसी सीरीज को पॉपुलैरिटी में पीछे छोड़ दिया है.

 

टाइफून फैमिली नंबर वन पर 
सीरीज टाइफून फैमिली ने रिलीज के बाद से ही फैंस के साथ-साथ क्रिटिक्स को भी प्रभावित किया है. इस ड्रामा ने अपनी कमाल की कहानी और एक्टर द्वारा दमदार एक्टिंग के लिए इसे शानदार सफलताएं मिल रही हैं. वहीं टाइफून फैमिली ने 2025 में TVN की वीकली रिपोर्ट में नंबर बन की पोजिशन को हासिल कर लिया है.नीलसन कोरिया की रिपोर्ट के अनुसार, टाइफून फैमिली का प्रीमियर एपिसोड 5.9% की औसत नेशनल रेटिंग के साथ सभी चैनलों पर अपने टाइम स्लॉट में पहले नंबर पर रहा है. इस नाटक को 20 से 49 उम्र के लोगों के बीच 1.8% की नेशनल औसत रेटिंग भी मिली है.

टाइफून परिवार की कहानी
टीवी सीरीज टाइफून फैमिली, जो साउथ कोरियन में 1997 के फाइनेंस क्रईसेस के दौरान की कहानी है, कांग ताए पूंग (ली जुन हो) पर फोक्स्ड है, जिसे अपने पिता की मृत्यु के बाद अप्रत्याशित रूप से उनके छोटे बिजनेस टाइफून ट्रेडिंग की विरासत मिलती है. जो कि वो बेफिक्र के साथ, ताए पूंग सीईओ की पोजिशन को संभालता है और अपनी बहादुरी, मेहनत और सच्चे मन का इस्तेमाल करके कंपनी को बचाने के लिए कड़ी मेहनत करता है. ओह मी सेन (किम मिन हा), एक मेहनती असीस्टेंट जो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को निभाते हुए कंपनी का भरण-पोषण करती है, उसके साथ है. ये टीवी सीरीज इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रही है.

 

 

 

