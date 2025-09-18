पॉपुलर सीरीज ‘One Piece’ सीजन 2 के साथ जल्द करेगी वापसी, Netflix ने शेयर किए BTS

One Piece: नेटफ्लिक्स की पॉपुलर एक्शन टेलीविजन सीरीज One Piece के पहले सीजन ने रिलीज होते ही धमाल मचा दिया था. अब सीरीज का दूसरा सीजन भी कमाल करने के लिए आ रहा है जिसके कुछ बीटीएस नेटफ्लिक्स द्वारा शेयर किए गए हैं.
एनिमे लाइव एक्शन ‘One Piece’ साल 2023 में नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई थी इस सीरीज की दमदार स्टोरी और एक्शन को लोगों ने खूब एंजॉय किया था. इस सीरीज के कैरेक्टर समुद्री राजा बनने के लिए कुछ भी करते हैं और वो अपने रास्ते में आने वाली हर मुश्किल से सामना करने के लिए तैयार रहते हैं. इस सीरीज को GenZ ऑडियंस ने खूब पसंद किया था. वहीं नेटफ्लिक्स ने हाल ही में सीरीज One piece के दूसरे सीजन के रिलीज करने का ऐलान किया था जो कि खबरों के मुताबिक साल 2026 में रिलीज हो सकता है.
BTS
नेटफ्लिक्स ने अपनी इस पॉपुलर सीरीज के दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट करने के बाद अब इस सीजन के कुछ Bts शेयर किए हैं जिसमें सेट पर हो रही शूटिंग के कुछ शॉट्स दिखाए गए हैं. वहीं Bts को शेयर करते हुए नेटफ्लिक्स की टीम ने लिखा, ‘जो लोग एडवेंचर के भूखे हैं, उनके लिए सीजन 2 भविष्य के समुद्री लुटेरों के राजा के दल के लिए एक यादगार सफर पेश कर रहे हैं! अपने आप को संभालिए और आगे के इस सफर के कुछ पीछे के सीन देखिए.’
सीरीज की कास्ट
बात करें इस पॉपुलर सीरीज की कास्ट की तो इसमें इनाकी गोडॉय, मैकेन्यू,एमिली रुड, जैकब रोमेरो गिब्सन और टैज स्काईलर मेन लीड में नजर आने वाले हैं. वहीं पहले सीजन के ट्रेंड करने के बाद दूसरे सीजन की अनाउंसमेंट कर दी गई है जो कि साल 2026 में ओटीटी पर दिख सकता है. इस सीरीज के तीसरे सीजन को लेकर भी बात चल रही है.
