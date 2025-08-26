My Life With The Walter Boys सीजन 2 के साथ जल्द करेगा वापसी, नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया 8 मिनट का धमाकेदार टीजर!
My Life With The Walter Boys सीजन 2 के साथ जल्द करेगा वापसी, नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया 8 मिनट का धमाकेदार टीजर!

My Life With The Walter Boys Season 2: हॉलीवुड की पॉपुलर सीरीज 'माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज' का दूसरा सीजन जल्दी ही नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाला है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 26, 2025, 12:09 PM IST
My Life With The Walter Boys सीजन 2 के साथ जल्द करेगा वापसी, नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया 8 मिनट का धमाकेदार टीजर!

Netflix Series: नेटफ्लिक्स की पेशकश रोमांटिक सीरीज ‘माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज’ टीनऐजर के बीच काफी पॉपुलर हुई थी ये सीरीज साल 2023 में रिलीज हुई थी. इस सीरीज में 10 एपिसोड हैं जिसमें कैरेक्टर ‘जैकी’ की लाइफ के बारे में दिखाया जाता है जो अपने पेरेंट्स और सिस्टर को एक क्रेश में खो देती है. जिसके बाद वो अपनी मां की बेस्ट फ्रेंड यानि ‘कैथरीन वाल्टर’ के घर सिल्वर फॉल्स पहुंच जाती है. मगर जब जैकी अपनी मां की दोस्त के घर पहुंचती है तो वो देखती है कि कैथरीन के 9 बच्चे हैं जिसमें 8 लड़के और 1 लड़की है. जिन्हें देखकर  वो शॉक्ड हो जाती है. सीरीज की आगे कि कहानी जैकी और वाल्टर बॉयज के आसपास घूमती रहती है. 

यह भी पढ़ें: रजनीकांत की 'कुली' और ह्रितिक की 'वॉर2' दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर हुईं ढेर, इस एक फिल्म ने 30 दिन में की 300 करोड़ की कमाई!

मच अवेटेड सीरीज
इस सीरीज के पहले सीजन के अंत में जैकी वाल्टर बॉय कोल को किस कर और वापस न्यूयॉर्क जाते हुई दिखाई जाती है, जिसके बाद फैंस के बीच काफी हलचल मच गई थी. क्योंकि जैकी कोल के भाई एलेक्स की गर्लफ्रेंड होती है. जैकी के इस स्टेप से कोल और जैकी फैंस नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफी एक्साइटेड हैं, तो वहीं टीम एलेक्स के फैंस के बीच जैकी के लिए हैट देखने को मिल रही है. मगर दोनों के ही फैंस ये देखने के लिए काफी बैचेन हैं कि आगे क्या होगा. वहीं मच अवेटेड सीरीज का दूसरा सीजन जल्द ही नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाला है. 

सीजन 2
यंग फैंस के बीच पॉपुलर सीरिज ‘माई लाइफ विद द वाल्टर बॉयज’ का दूसरा सीजन 28 अगस्त को रिलीज होने वाला है. जिसका 8 मिनट का टीजर नेटफ्लिक्स ने हाल ही में रिलीज कर दिया है. वहीं इस सीजन के 10 एपिसोड एक साथ नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होंगे. फैंस के बीच इस सीजन के लिए काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. वहीं बहुत से लोगों को उम्मीद है कि दूसरे सीजन में जैकी सिल्वर फॉल्स में वापस लौटकर आएगी और कोल को डेट करेगी. मगर इसके बाद एलेक्स का क्या होगा?  जिसका पता 28 अगस्त को लगेगा.

Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

;