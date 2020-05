नहीं रहीं रेसलर और नेटफ्लिक्स स्टार Hana Kimura, 22 साल की उम्र में कहा अलविदा

नई दिल्ली: प्रोफेशनल रेस्लर और नेटफिल्क्स स्टार हाना किमूरा (Hana Kimura) का शनिवार को निधन हो गया. 22 साल की उम्र में इस जापानी रेस्लर ने पूरी दुनिया में अपने फैंस बनाए. अब उनके निधन के बाद से ही रेस्लिंग की दुनिया से लेकर अभिनय जगत तक सदमे में हैं. हालांकि उनकी मौत की कोई वजह अब तक सामने नहीं आ सकी है.

रेस्लिंग के रिंग में अपने एक्शन से धमाल मचाने वालीं जापान की स्टार रेस्लर हाना किमूरा (Hana Kimura) को लेकर आशंका जताई जा रही है कि वह साइबर बुलिंग (Cyber Bullying) का शिकार हुईं, जिसके चलते वह डिप्रेशन में चली गईं. वह सिर्फ 22 साल की थीं. बीते दिनों उन्होंने नेटफ्लिक्स (Netflix) के रियल्टी शो 'टेरस हाउस: टोक्यो' (Terrace House: Tokyo) में हिस्सा भी लिया था.

AEW and the wrestling community mourn the passing of Hana Kimura. May she Rest In Peace, and our thoughts are with her family, her friends, and her fans. pic.twitter.com/gouuu3xG5y

— All Elite Wrestling (@AEWrestling) May 23, 2020