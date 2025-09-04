सस्पेंस और थ्रिलर के साथ लगेगा रोमांस का तड़का! जब सितंबर में रिलीज होंगे ये 5 नए K-Drama
New K-dramas: इंडियन फैंस के बीच इन दिनों सिर्फ हॉलीवुड ही नहीं बल्कि K-ड्रामा भी खूब पॉपुलर हो रहे हैं जिसे यंग ऑडियंस पसंद कर रही है. इसलिए आज हम आपको 5 ऐसे नए कोरियन ड्रामा के बारे में बताएंगे जो सितंबर में रिलीज होने वाले हैं.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 04, 2025, 11:25 AM IST
इंडियन फैंस हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि इनमें बेहतर स्टोरी लाइन के साथ-साथ जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है. वहीं बात करें K- Drama इंडस्ट्री की तो आजकल रोमांटिक स्टोरी से ज्यादा थ्रिलर और क्राइम पर फोकस कर रही है, जो कि फैंस को खूब पसंद आ रही हैं. कोरियन सीरीज ‘द स्क्वाड गेम’ साल 2021 में रिलीज हुई थी जिसको वर्ल्ड वाइड खूब पसंद किया गया था, इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं. वहीं इसके साथ कई और भी कोरियन सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं. मगर आज हम आपको 5 नए ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में बताएंगे जो इस सितंबर रिलीज होने वाले हैं.

 

Manits
इस साल का मच अवेटेड कोरियन ड्रामा ‘Mantis’ की रिलीज डेट ड्रॉप कर दी गई है. ये K- Drama आपको 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा. जिसकी स्टार कास्ट में आपको एक्टर इम सी-वान, जो शिन-जे और   एक्ट्रेस पार्क ग्यू-यंग नजर आएंगी. 

You And Everything Else
मेलोड्रामा सीरीज ‘You And Everything Else’ का पहला सीजन 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इस कोरियन सीरीज में आपको पॉपुलर एक्ट्रेस किम गो यून की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी. 

 

Queen Mantis
K- Drama ‘Queen Mantis’ एक मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें सस्पेंस के साथ-साथ आपको कमाल का थ्रिलर भी देखने को मिलेगा. ये ड्रामा सितंबर 5 से स्ट्रीम होगा.
 

Tempest 
स्पाई थ्रिलर ड्रामा ‘Tempest’ ग्लोबली 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. इस ड्रामा में एक्ट्रेस वांग जी-ह्यून की दमदार एक्टिंग को आप एंजॉय कर पाएंगे. 

 

My Youth
रोमांटिक कोरियन ड्रामा ‘My Youth’ का 5 सितंबर को प्रीमियर होगा. वहीं इस ड्रामा के 2 नए एपिसोड हर फ्राईडे को रिलीज किए जाएंगे. इस ड्रामा के लिए यंग फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे.  

 

