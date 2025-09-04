सस्पेंस और थ्रिलर के साथ लगेगा रोमांस का तड़का! जब सितंबर में रिलीज होंगे ये 5 नए K-Drama

इंडियन फैंस हॉलीवुड मूवीज और सीरीज को काफी एंजॉय करते हैं क्योंकि इनमें बेहतर स्टोरी लाइन के साथ-साथ जबरदस्त सस्पेंस और थ्रिलर देखने को मिलता है. वहीं बात करें K- Drama इंडस्ट्री की तो आजकल रोमांटिक स्टोरी से ज्यादा थ्रिलर और क्राइम पर फोकस कर रही है, जो कि फैंस को खूब पसंद आ रही हैं. कोरियन सीरीज ‘द स्क्वाड गेम’ साल 2021 में रिलीज हुई थी जिसको वर्ल्ड वाइड खूब पसंद किया गया था, इस सीरीज के अब तक 3 सीजन आ चुके हैं. वहीं इसके साथ कई और भी कोरियन सीरीज नेटफ्लिक्स पर ट्रेंड कर रही हैं. मगर आज हम आपको 5 नए ऐसे कोरियन ड्रामा के बारे में बताएंगे जो इस सितंबर रिलीज होने वाले हैं.

Manits

इस साल का मच अवेटेड कोरियन ड्रामा ‘Mantis’ की रिलीज डेट ड्रॉप कर दी गई है. ये K- Drama आपको 26 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर देखने को मिलेगा. जिसकी स्टार कास्ट में आपको एक्टर इम सी-वान, जो शिन-जे और एक्ट्रेस पार्क ग्यू-यंग नजर आएंगी.

Add Zee News as a Preferred Source

You And Everything Else

मेलोड्रामा सीरीज ‘You And Everything Else’ का पहला सीजन 12 सितंबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगा. इस कोरियन सीरीज में आपको पॉपुलर एक्ट्रेस किम गो यून की कमाल की एक्टिंग देखने को मिलेगी.

Queen Mantis

K- Drama ‘Queen Mantis’ एक मिस्ट्री ड्रामा है जिसमें सस्पेंस के साथ-साथ आपको कमाल का थ्रिलर भी देखने को मिलेगा. ये ड्रामा सितंबर 5 से स्ट्रीम होगा.



यह भी पढे़ं: सुष्मिता सेन ने अपने फस्ट लव को इस खास अंदाज में किया बर्थ डे विश, फोटो शेयर कर लिखा लवली कैप्शन!

Tempest

स्पाई थ्रिलर ड्रामा ‘Tempest’ ग्लोबली 10 सितंबर को रिलीज किया जाएगा. इस ड्रामा में एक्ट्रेस वांग जी-ह्यून की दमदार एक्टिंग को आप एंजॉय कर पाएंगे.

My Youth

रोमांटिक कोरियन ड्रामा ‘My Youth’ का 5 सितंबर को प्रीमियर होगा. वहीं इस ड्रामा के 2 नए एपिसोड हर फ्राईडे को रिलीज किए जाएंगे. इस ड्रामा के लिए यंग फैंस काफी लंबे समय से वेट कर रहे थे.