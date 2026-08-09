/मौत के 2 साल बाद सामने आया सिंगर का आखिरी वीडियो, शराब और दो महिलाओं के साथ होटल में आए नजर; नई तस्वीरों से उठे हैरान करने वाले सवाल

'वन डायरेक्शन' के एक्स मेंबर और मशहूर ब्रिटिश सिंगर लियाम पायने की मौत को करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. 16 अक्टूबर 2024 को 31 साल की उम्र में ब्यूनस आयर्स के कासासुर पालेर्मो होटल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद लियाम की मौत हो गई थी. अब पुलिस जांच से जुड़े 3 हजार से ज्यादा दस्तावेजों और तस्वीरों के सामने आने के बाद उनके आखिरी घंटों को लेकर कई नई बातें सामने आई हैं. खबरों के मुताबिक, इन तस्वीरों और दस्तावेजों में होटल के अंदर लियाम के पल, स्टाफ के साथ उनकी बातचीत और मौत से कुछ समय पहले उनकी बिगड़ती हालत की झलक देखने को मिलती है.