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मौत के 2 साल बाद सामने आया सिंगर का आखिरी वीडियो, शराब और दो महिलाओं के साथ होटल में आए नजर; नई तस्वीरों से उठे हैरान करने वाले सवाल

हॉलीवुड सिंगर लियाम पायने केस में हाल ही में चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें उनके आखिरी पल कैद हैं. इन तस्वीरों में कथित तौर पर उन्हें ब्यूनस आयर्स के एक होटल में शराब पीते और दो सेक्स वर्कर से मिलते हुए देखा गया. इन तस्वीरों ने उनकी मौत से पहले की गतिविधियों पर कई सवाल खड़े किए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 09, 2026, 11:08 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 11:08 PM IST
मौत के 2 साल बाद सामने आया सिंगर का आखिरी वीडियो, शराब और दो महिलाओं के साथ होटल में आए नजर; नई तस्वीरों से उठे हैरान करने वाले सवाल

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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