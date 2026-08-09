/मौत के 2 साल बाद सामने आया सिंगर का आखिरी वीडियो, शराब और दो महिलाओं के साथ होटल में आए नजर; नई तस्वीरों से उठे हैरान करने वाले सवाल

'वन डायरेक्शन' के एक्स मेंबर और मशहूर ब्रिटिश सिंगर लियाम पायने की मौत को करीब दो साल होने वाले हैं, लेकिन उनकी मौत से जुड़ी कहानी अभी भी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है. 16 अक्टूबर 2024 को 31 साल की उम्र में ब्यूनस आयर्स के कासासुर पालेर्मो होटल की तीसरी मंजिल से गिरने के बाद लियाम की मौत हो गई थी. अब पुलिस जांच से जुड़े 3 हजार से ज्यादा दस्तावेजों और तस्वीरों के सामने आने के बाद उनके आखिरी घंटों को लेकर कई नई बातें सामने आई हैं. खबरों के मुताबिक, इन तस्वीरों और दस्तावेजों में होटल के अंदर लियाम के पल, स्टाफ के साथ उनकी बातचीत और मौत से कुछ समय पहले उनकी बिगड़ती हालत की झलक देखने को मिलती है.
केस की शुरुआती जांच में भी ये सामने आया था कि उनके कमरे में काफी सामान बिखरा हुआ था और उनके शरीर में ड्रग्स और शराब के पार्टिकल्स मिले थे. कहा जाता है कि सामने आई तस्वीरों में लियाम को अपनी मौत से कुछ घंटे पहले होटल के अंदर घूमते और अलग-अलग लोगों से बातचीत करते देखा गया. एक फोटो में उन्हें घटना से पिछली रात होटल में लगे एक पोल पर झूलते हुए दिखाए जाने का की खबरें भी सामने आई थीं.
लियाम की कुछ दूसरी तस्वीरों में होटल के स्टाफ को उनके कमरे तक शराब पहुंचाते हुए दिखाया गया है. अगले दिन लियाम की मुलाकात होटल की लॉबी में दो अनजान महिलाओं से हुई थी. जांच से जुड़ी रिपोर्ट्स के मुताबिक, इन महिलाओं ने पुलिस को बताया कि लियाम ने उनके लिए गाने भी गाए और उनसे कोकीन के बारे में भी पूछा था. हालांकि, सामने आई हर बात को अदालत द्वारा आखिरी रूप से साबित फैक्ट्स मानना सही नहीं होगा, क्योंकि मामले की जांच और कानूनी कार्रवाई अलग-अलग फेस में चली है.
Inside Liam Payne hotel before his fall: drugs, powders, liquor bottles, squalor and more. Some new footage and photos from his fateful night were released. He sang for his escorts and requested crack at one point. pic.twitter.com/PQLDOsdR4N
— Theresa Longo Fans (@BarkJack_) August 9, 2026
लियाम की हालत को लेकर होटल स्टाफ को भी कुछ समय पहले ही चिंता होने लगी थी. खबरों के मुताबिक, उनका व्यवहार काफी अजीब होता जा रहा था और होटल स्टाफ ने उन्हें लॉबी से उठाकर वापस उनके कमरे तक पहुंचाया भी था. इसके बाद, होटल के एक स्टाफ ने इमरजेंसी सर्विस को फोन कर बताया कि एक गेस्ट काफी परेशान और कंट्रोल से बाहर लग रहा है और उसे डर था कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकता है.
वहीं सबसे ज्यादा परेशान करने वाली बात ये थी कि लियाम के कमरे में बालकनी थी. ये फोन कॉल बाद की जांच में बेहद अहम सबूतों में शामिल हुआ था. अर्जेंटीना के ऑफिर्स के अनुसार, लियाम के गिरने से कुछ मिनट पहले उन्हें होटल की लॉबी में बेहोशी जैसी हालत में देखा गया था और तीन लोग उन्हें कमरे तक लेकर गए थे.
जांच में ये भी सामने आया कि लियाम की मौत केवल एक आम हादसे के तौर पर नहीं देखी जा सकती है. पोस्टमार्टम में उनके शरीर पर ऊंचाई से गिरने के कारण कई गंभीर चोटें और भीतरी चोट के कारण काफी ब्लड क्लोटिंग भी हो गई थी. ऑफिर्स का कहना है कि उनके शरीर में बड़ी मात्रा में कोकीन और शराब मौजूद थी. बाद की जांच में दूसरे पदार्थ के इस्तेमाल की बातें भी सामने आईं. जांचकर्ताओं का मानना है कि लियाम उस समय बेहद कमजोर और नशे की हालत में थे और हो सकता है कि वो कमरे से बालकनी के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर गए.
Never-before-seen photos of Liam Payne's last hours from police files https://t.co/JZ8GLWpw82 Sorry the guy was so down, can't blame his Environment, as he had the money to order everything. Very sad
— Solar Life (@SOLARLIFE) August 9, 2026
इस मामले में होटल के कुछ स्टाफ और दूसरे लोगों पर अलग-अलग आरोप लगाए गए थे. हालांकि, फरवरी साल 2025 में अर्जेंटीना की अदालत ने लियाम के दोस्त और कथित मैनेजर रोजेलियो रोजर नोरेस के साथ-साथ तीन और लोगों के खिलाफ मामले को पक्के सबूत न मिलने के कारण खारिज कर दिया, जबकि दो लोगों पर कथित तौर पर ड्रग्स प्रोवाइड कराने के आरोप लगाए गए थे.
लियाम पायने की पहचान सिर्फ उनकी दुखद मौत की वजह से नहीं थी, बल्कि उनका म्यूजिक करियर बेहद शानदार था. साल 2010 में ब्रिटेन के टीवी शो The X Factor में ऑडिशन देने के बाद वो हैरी स्टाइल्स, नायल होरान, लुई टॉमलिंसन और जेन मलिक के साथ 'वन डायरेक्शन' का हिस्सा बने. देखते ही देखते ये बैंड दुनिया के सबसे बड़े पॉप ग्रुप्स में शामिल हो गया. 'वन डायरेक्शन' के साथ लियाम ने कई सुपरहिट गाने दिए और बैंड के चार एल्बम ब्रिटेन के चार्ट में नंबर वन तक पहुंचे.
साल 2016 में ग्रुप के ब्रेक के बाद, लियाम ने अपना सोलो करियर शुरू किया. उनका पहला बड़ा सोलो हिट Strip That Down साल 2017 में आया, जिसमें क्वावो भी शामिल थे. ये गाना ब्रिटेन में नंबर 3 और अमेरिका के बिलबोर्ड हॉट 100 में नंबर 10 तक पहुंचा. इसके बाद उन्होंने For You जैसे हिट गाने भी दिए और साल 2019 में अपना पहला सोलो एल्बम LP1 रिलीज किया.
लियाम की पर्सनल लाइफ भी काफी सुर्खियों में रही है. उनकी गर्लफ्रेंड केट कैसिडी उनके आखिरी दिनों में उनके बेहद करीब थीं. दोनों के रिश्ते की चर्चा काफी समय से होती रही थी और साल 2024 में दोनों साथ नजर आते थे. लियाम की मौत के बाद केट ने बताया था कि दोनों ने फ्यूचर को लेकर बड़े सपने देखे थे और शादी करने की प्लानिंग भी बनाई थी. अर्जेंटीना जाने के दौरान केट भी लियाम के साथ थीं, लेकिन उनकी मौत से दो दिन पहले, 14 अक्टूबर को वो अमेरिका वापस लौट गई थीं.
लियाम ने इसके बाद ब्यूनस आयर्स में अपना समय बिताया और दोनों ने मौत से कुछ समय पहले एक रेस्क्यू डॉग भी गोद लिया था, जिससे पता चलता है कि वो अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर आगे की प्लानिंग बना रहे थे. लियाम की मौत के बाद केट ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए अपना दर्द जाहिर किया था और कहा था कि उन्होंने अपनी जिंदगी का बेहद खास हिस्सा खो दिया है.