Oscar 2021: Youn Yuh-jung ने दिया मजेदार जवाब, बताया ब्रैड पिट से आती है कैसी Smell

लॉस एंजिल्स: इस बार ‘नोमैडलैंड’ (Nomadland) का ऑस्कर 2021 (Oscar 2021) में जवला रहा. इस फिल्म ने तीन अवॉर्ड अपने नाम किए हैं. बेस्ट फिल्म के साथ ही बेस्ट एक्ट्रेस और डायरेक्टर का अवार्ड भी इसी फिल्म की डायरोक्टर और लीड एक्ट्रेस यूं युह जुंग को मिला. वहीं बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड 'द फादर' के लिए एंथनी हॉपकिंस (Anthony Hopkins) को मिला है. कोरियन एक्ट्रेस यूं युह जंग (Youn Yuh-jung) बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का अवार्ड मिला.

एक्ट्रेस ने दिया मजेदार जवाब

कोरियन एक्ट्रेस यूं युह जंग (Youn Yuh-jung) ने 'मिनारी' के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस का ऑस्कर अवॉर्ड जीता. इसके बाद युह मीडिया से रूबरू हुई. एक्ट्रेस के रूप में अपना पहला ऑस्कर (Oscar 2021) जीतने के बाद जब उनसे यह पूछा गया कि ब्रैड पिट (Brad Pitt) की स्मैल कैसी है? तो उन्होंने बड़ा मजेदार जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'मैंने उसे सूंघा नहीं है. मैं कोई डॉग नहीं हूं.'

ऑस्कर जीतने वाली पहली कोरियाई एक्टर

युह जंग (Youn Yuh-jung) ने कहा, 'पिट ने मेरे नाम की घोषणा की पर मुझे यकीन नहीं हुआ. मैं विश्वास नहीं कर पा रही थी कि उसने मेरे नाम की घोषणा की, इसलिए मैं कुछ सेकंड के लिए ब्लैक आउट हो गई. युह जंग ऑस्कर (Oscar 2021) जीतने वाली पहली कोरियाई एक्टर बन गई हैं. उन्होंने 'मिनारी' में अपने प्रदर्शन के लिए हाल ही में बाफ्टा पुरस्कार भी जीता था.

आपको बताते हैं कि किस को मिला कौन सा अवॉर्ड:

बेस्ट पिक्चर - नोमैडलैंड

बेस्टर एक्टर-एंथनी हॉपकिंगस, The Father

बेस्ट एक्ट्रेस-Frances McDormand, Nomadland

बेस्ट डायरेक्टर- क्लोइ चाओ (Chloé Zhao) Nomadland

बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस- Yuh-Jung Youn, Minari

बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर- Daniel Kaluuya, Judas and the Black Messiah

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर- Another Round

बेस्ट एनिमेटेड फीचर-Soul

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर- My Octopus Teacher

बेस्ट ओरिजिनल स्कोर-Soul

बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग- “Fight for You,” Judas and the Black Messiah

बेस्ट सिनेमैटोग्राफी - Mank

बेस्ट ओरिजिनल स्क्रीनप्ले - Promising Young Woman

बेस्ट एडॉप्टेड स्क्रीनप्ले - The Father

बेस्ट फिल्म एडिटिंग- Sound of Metal

बेस्ट मेकअप एंड हेयर स्टाइलिंग- Ma Rainey’s Black Bottom

बेस्ट कॉस्टयूम डिजाइन- Ma Rainey’s Black Bottom

बेस्ट साउंड- Sound of Metal

बेस्ट लाइव-एक्शन शॉर्ट्स- Two Distant Strangers

बेस्ट एनिमेटेड शॉर्ट्स- If Anything Happens I Love You

बेस्ट डॉक्युमेंट्री शॉर्ट्स- Colette

बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स- Tenet

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन -Mank

