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Hindi NewsहॉलीवुडOscar Awards 2026: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में छाए ये सितारे, 100 सालों बाद दो बड़ी फिल्मों में देखने को मिला टाई

Oscar Awards 2026: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में छाए ये सितारे, 100 सालों बाद दो बड़ी फिल्मों में देखने को मिला टाई

Oscar Awards 2026: 98वां एकेडमी अवॉर्ड्स (Oscars 2026) आज यानी 16 मार्च 2026 को भारत में टेलीकास्ट हो रहा है. इस अवॉर्ड सेरेमनी को लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में होस्ट किया गया है, जिसकी मेजबानी कॉमेडियन कॉनन ओ'ब्रायन कर रहे हैं. आइए अवॉर्ड से जुड़ी लेटेस्ट अपडेट जानते हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 16, 2026, 09:19 AM IST
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Oscar Awards 2026: 98वें एकेडमी अवॉर्ड्स में छाए ये सितारे, 100 सालों बाद दो बड़ी फिल्मों में देखने को मिला टाई

अमेरिका के लॉस एंजिल्स के डॉल्बी थिएटर में आयोजित किया गया है, जिसको मशहूर कॉमेडियन कॉनन ओ'ब्रायन (Conan O'Brien) होस्ट कर रहे हैं. इस साल ऑस्कर 2026 में 16 नॉमिनेशन के साथ फिल्म ‘सिनर्स’, 13 नॉमिनेशन के साथ ‘वन बैटल आफ्टर अनदर’ और ‘फ्रैंकनस्टाइन’ जैसी फिल्मों के बीच कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है. वहीं लगभग 100 सालों बाद इस अवॉर्ड नाइट में दो बड़ी फिल्मों के बीच टाई देखा गया. जबकि फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए शॉन पेन को बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के अवॉर्ड से नवाजा गया. 

ऑस्कर अवॉर्ड्स में टाई होना इतना रेयर है कि अब तक सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ है. जब प्रेजेंटर कुमैल ननजियानी ने ‘टाई’ कहा, तो वहां बैठे सभी सितारे चौंक गए. किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि ऐसा भी होगा, लेकिन इस बार ऐसा हुआ. बेस्ट लाइव एक्शन शॉर्ट फिल्म के लिए दो बड़ी फिल्मों को सिलेक्ट किया गया, जिसमें 'द सिनर्स' और 'टू पीपल एक्सचेंज सलाइवा' को ऑस्कर दिया गया. 

‘द सिनर्स’ को मिला अवॉर्ड
इस बार ऑस्कर 2026 में ‘एवेंजर्स’ के आयरन मैन यानी एक्टर रॉबर्ट डाउनी जूनियर और कैप्टन अमेरिका का किरदार निभाने वाले एक्टर क्रिस इवांस ने बेस्ट स्क्रीनप्ले के लिए अवॉर्ड को प्रजेंट किया. वहीं बेस्ट अडॉप्टेड स्क्रीनप्ले का ऑस्कर अवॉर्ड पॉल थॉमस एंडरसन को उनकी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए दिया गया, जबकि बेस्ट ओरिजनल स्क्रीनप्ले के लिए ‘द सिनर्स’ के रयान कूगलर को सम्मानित किया गया. 

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इन कैटेगरी में मिला अवॉर्ड
फिल्म 'फ्रैंकस्टीन' को बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन के लिए, 'अवतार: फायर एंड ऐश' को बेस्ट वीएफएक्स के लिए, 'ऑल द एम्प्टी रूम्स' को बेस्ट शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म के लिए ‘मिस्टर नोबडी अगेंस्ट पुतिन' को ऑस्कर अवॉर्ड मिला. वहीं बेस्ट ओरिजनल म्यूजिक के लिए ‘सिनर्स’ को, बेस्ट साउंड के लिए फिल्म ‘एफ1’, बेस्ट एडिटिंग के लिए 'वन बैटल आफ्टर अनदर' को, बेस्ट सिनेमेटोग्राफी के लिए ‘सिनर्स’ और बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवॉर्ड 'सेंटीमेंटल वैल्यू' को दिया गया. 

लियोनार्डो डिकैप्रियो की फिल्म को मिला ऑस्कर
फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' ने एक और कैटेगरी में बाजी मारते हुए बेस्ट डायरेक्टर का अवॉर्ड भी अपने नाम कर लिया, जो पॉल थॉमस एंडरसन को मिला. तो वहीं माइकल बी. जॉर्डन को फिल्म ‘सिनर्स’ के लिए बेस्ट एक्टर का अवॉर्ड दिया गया, जबकि एक्ट्रेस जेसी बकले को फिल्म 'हैमनेट' के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के अवॉर्ड से सम्मानित किया गया. लियोनार्डो डिकैप्रियो ने भी ऑस्कर 2026 में बाजी मारते हुए अपनी फिल्म 'वन बैटल आफ्टर अनदर' के लिए बेस्ट फिल्म का अवॉर्ड हासिल किया. 

 

 

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