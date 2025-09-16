एक्टर-डायरेक्टर Robert Redford का हुआ निधन, आउटस्टैंडिंग डायरेक्शन के लिए जीता था Oscar Award

1960 में Robert Redford एक उभरते सितारे के रूप में आगे बढ़ रहे थे जो कि 70’s में अपने स्टारडम की गाथा लिख चुके थे. उन्होंने क्लासिक फिल्म All The president's Men, The candidate और The Way we were में अपनी बेहतरीन एक्टिंग से कमाल कर दिया था और हॉलीवुड में लंबे समय तक अपना दबदबा बनाए रखा था. आज 16 सितंबर को उनका निधन हो गया है, खबरों के मुताबिक वो सोने के लिए गए थे जिसके बाद वो उठे ही नहीं.

Hollywood Golden Boy

Robert Redford ने साल 1980 में फिल्म Ordinary People से डायरेक्शन में डेब्यू किया था इस फिल्म से उन्होंने 'बेस्ट डायरेक्शन' के लिए ऑस्कर अवॉर्ड जीता था. वहीं इस फिल्म को 'बेस्ट पिक्चर' के लिए भी अवार्ड मिला था ये उनका पहला ऑस्कर अवार्ड था. Robert Redford सिर्फ एक बेहतरीन एक्टर और डायरेक्टर ही नहीं थे बल्कि वो एक लिबरल एक्टिविस्ट और इंडिपेंडेंट सिनेमा के गॉड फादर भी थे. यह भी पढ़ें: The Conjuring नहीं इस हॉरर फिल्म को देख फटी रह गई थीं लोगों की आंखें, डरावने सीन के चलते सिर्फ 25 थिएटर में हुई थी रिलीज!

God Father of independent cinema

Robert Redford ने साल 1978 में यूटा में सनडांस फिल्म फेस्टिवल की शुरुआत भी थी, ये फिल्म फेस्टिवल इंडिपेंडेंट सिनेमा को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है. वहीं रॉबर्ट रेडफोर्ड मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स का पार्ट भी रहे थे जिसमें उन्होंने Captain America : The Winter Soldier में विलेन का किरदार निभाया था.

रोमांटिक हीरो

Robert Redford को उनकी रोमांटिक इमेज के लिए भी खूब जाना जाता था. उन्होंने फिल्म Out Of America, The Way We Were, Havana और Barefoot In the Park में अपने गुड लुक्स और रोमांटिक सीन्स से फीमेल फैंस का दिल जीत लिया था जिसके बाद वो एक रोमांटिक हीरो के लिए भी फेमस हो गए थे.