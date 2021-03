Oscars के नॉमिनेशन की हुई घोषणा, इन फिल्मों को मिली जगह

नई दिल्ली: ऑस्कर्स 2021 (Oscars 2021) के नॉमिनेशन की घोषणा हो गई है. इस बार अकेडमी अवॉर्ड्स के नामांकन की घोषणा बॉलीवुड की फेवरेट जोड़ी प्रियंका चोपड़ा (Priyanka Chopra) और निक जोनस (Nick Jonas) ने की है. The Academy के ट्विटर अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया गया है जिसमें दोनों सितारे ऑस्कर नॉमिनेशन की घोषणा करते दिख रहे हैं. वीडियो में प्रियंका चोपड़ा ने जहां नीले रंग की ड्रेस पहन रखी थी तो वहीं निक जोनस ने येलो रंग का सूट पहना हुआ था.

बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल

मरिया बकलोवा - Borat Subsequent Moviefilm

ग्लेन क्लोज - Hillbilly Elegy

ओलिविया कोलमैन - The Father

यून यू-जंग - Minari

बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल

साशा बैरन कोहेन - The Trial of the Chicago 7

डेनियल कालूया - Judas and the Black Messiah

लेस्ली ओडोम जूनियर - One Night in Miami

पॉल राची - Sound of Metal

लेकिथ स्टैनफील्ड - Judas and the Black Messiah

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर

कलेक्टिव

क्रिप कैंप

द मोल एजेंट

माइ ऑक्टोपस टीचर

टाइम

बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट सब्जेक्ट

कोलैट

A Concerto Is a Conversation

डू नॉट स्प्लिट

हंगर वार्ड

अ लव सॉन्ग फॉर लताशा

बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म

अनदर राउंड

बैटर डेज

कलेक्टिव

द मैन हू सोल्ड हिज स्किन

Quo Vadis, Aida?

बेस्ट सिनेमेटोग्राफी

Judas and the Black Messiah

Mank मैंक

News of the World न्यूज ऑफ द वर्ल्ड

Nomadland नोमैडलैंड

The Trial of the Chicago 7

बेस्ट पिक्चर

द फादर

Judas and the Black Messiah

मैंक

मिनारी

नोमैडलैंड

प्रॉमिसिंग यंग वूमन

साउंड ऑफ मैटल

द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7

बेस्ट एक्टर इन लीडिंग रोल

रिज अहम: Sound of Metal

चैडविक बोसमैन: Ma Rainey’s Black Bottom

एंथनी हॉपकिंस: The Father

गैरी ओल्डमैन: Mank

स्टीवन युन: Minari

बेस्ट एक्ट्रेस इन लीडिंग रोल

वायोला डेविस: Ma Rainey’s Black Bottom

एन्ड्रा डे: The United States vs Billie Holiday

वेनेसा किर्बी: Pieces of a Woman

फ्रांसेस मैकडोर्मंड : Nomadland

कैरी मुलिगन: Promising Young Woman

बेस्ट प्रोडक्शन डिजाइन

द फादर

Ma Rainey’s Black Bottom

मैंक

न्यूज ऑफ द वर्ल्ड

टेनेट

बेस्ट फिल्म एडिटिंग

द फादर

नौमैडलैंड

प्रॉमिसिंग यंग वूमन

साउंड

द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7

बेस्ट राइटिंग (अडाप्टेड स्क्रीनप्ले)

Borat Subsequent Moviefilm

द फादर

नौमैडलैंड

वन नाइट इन मियामी…

द व्हाइट टाइगर

