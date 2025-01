Oscars 2025: ऑस्कर नॉमिनेशन का कर रहे इंतजार, तो हो जाइये तैयार; ये होगी तारीख कर लें नोट

Oscars 2025 Nominations: कैलिफोर्निया के लॉस एंजिल्स में लगी आग के चलते 97वें अकादमी पुरस्कार 2025 नामाकंन को रद्द कर दिया गया था, जो 17 जनवरी को होने थे. अब इसकी नई तारीख सामने आ चुकी है. अगर आप भी ऑस्कर 2025 के नॉमिनेशन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं तो जान लें कि अब नॉमिनेशन का ऐलान 23 जनवरी को होगा. हाल ही में, अकादमी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी.

साथ ही ये भी बताया कि इस बार नॉमिनेशन का ऐलान एक्टर राचेल सेनोट और बोवेन यांग करेंगे. अकादमी ने अपने एक्स (ट्विटर) हैंडल पर एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें लिखा है, 'इस साल के #Oscars नॉमिनेशन के होस्ट हैं: बोवेन यांग और राचेल सेनोट. 23 जनवरी, गुरुवार को सुबह 8:30 AM ET / 5:30 AM PT पर जानिए कौन 97वें ऑस्कर के लिए नॉमिनेट हुए हैं'.

Join us on Thursday, January 23rd, at 8:30 AM ET / 5:30 AM PT to see who is headed to the 97th Oscars. Stream on https://t.co/8Zw5mDf3tg , https://t.co/5fKuh0mVRV , ABC, Hulu, Disney+ or the Academy's… pic.twitter.com/9lmjLtTWll

इस दिन होगा नॉमिनेशन का ऐलान

साथ ही उन्होंने आगे लिखा, 'आप इसे Oscar.com, Oscars.org, ABC, Hulu, Disney+ और अकादमी के TikTok, YouTube, Instagram और Facebook पर स्ट्रीम कर सकते हैं'. इससे पहले ऑस्कर नॉमिनेशन पहले 17 जनवरी को होने थे, लेकिन लॉस एंजिल्स के विनाशकारी जंगल की आग के चलते इन्हें रद्द कर दिया गया था. अकादमी के सीईओ बिल क्रेमर ने एक पत्र में लिखा जारि करते हुए लिखा था, 'हम उन सभी को गहरी संवेदनाएं भेजते हैं जो इस आग से प्रभावित हुए हैं'.

लॉस एंजिल्स की आग की वजह से हुए थे रद्द

साथ ही उन्होंने लिखा था, 'कई सदस्य और इंडस्ट्री के साथी लॉस एंजिल्स में रहते हैं और काम करते हैं, और हम उनके बारे में सोच रहे हैं'. इसके बाद, एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया था कि ऑस्कर 2025 को जंगल की आग के चलते रद्द किया जा सकता है. एक सूत्र ने बताया, 'अकादमी का मुख्य चिंता इस समय ये है कि वे इस स्थिति में इवेंट का जश्न मनाते हुए न दिखें, जबकि कई लोग दर्द और नुकसान से जूझ रहे हैं'.

As the safety of our staff and visitors is our top priority, the Academy Museum & Fanny's will be closed on Friday, January 10. Our thoughts are with all those affected by the L.A. County fires.

For assistance in rebooking your visit, please email us at academymuseum@oscars.org. pic.twitter.com/FJN9TMfDaW

— Academy Museum of Motion Pictures (@AcademyMuseum) January 10, 2025