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पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगी ट्रैविस केल्से से शादी, इस गुड न्यूज से न्यूयॉर्क में क्यों मचा बवाल? सुनकर लगेगा बड़ा झटका

Taylor Swift Travis Kelce Wedding: पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्से की शादी की खबरों ने इस समय पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है. लेकिन इन खबर ने न्यूयॉर्क के लोग कुछ ज्यादा खुश नजर नहीं आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया के जरिए अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं. अब सवाल ये है कि क्यों इन दोनों की शादी को लेकर लोग अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं?

Written ByVandana Saini
Published: Jun 27, 2026, 05:54 AM IST|Updated: Jun 27, 2026, 06:08 AM IST
पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगी ट्रैविस केल्से से शादी, इस गुड न्यूज से न्यूयॉर्क में क्यों मचा बवाल? सुनकर लगेगा बड़ा झटका
Image Credit: Taylor Swift Travis Kelce WeddingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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