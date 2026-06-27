/पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट करेंगी ट्रैविस केल्से से शादी, इस गुड न्यूज से न्यूयॉर्क में क्यों मचा बवाल? सुनकर लगेगा बड़ा झटका

Taylor Swift Travis Kelce Wedding: 36 साल की पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और फुटबॉलर ट्रैविस केल्से की शादी की खबरें इन दिनों हर तरफ छाई हुई हैं. पूरी दुनिया में इस कपल के चर्चे हो रहे हैं, लेकिन न्यूयॉर्क शहर में इसे लेकर कुछ ज्यादा ही हलचल देखने को मिल रही है. वैसे तो दोनों सितारों ने अभी तक अपनी शादी को लेकर कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है, पर मीडिया रिपोर्ट्स, अंदरूनी सूत्रों और सरकारी परमिट्स से मिले इशारों के बाद दोनों की शादी के खबरें आग की तरह फैल गई हैं. कहा जा रहा है कि ये कपल जुलाई के पहले हफ्ते में शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं.
हालांकि, दोनों की शादी को लेकर फैंस और आम जनता के बीच एक अलग ही बहस छिड़ गई है. इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब न्यूयॉर्क शहर में एक खास इवेंट परमिट की बात सामने आई. खबरों की मानें तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन .MSG. के आस-पास की कुछ मेन सड़कों को 2 जुलाई से 4 जुलाई तक बंद रखने की मंजूरी मांगी गई है. ये परमिट 3 जुलाई को होने वाले एक बहुत बड़े इवेंट के लिए लिया गया है. बस इसी खबर के बाहर आते ही लोगों ने दिमाग के घोड़े दौड़ाने शुरू कर दिए और अंदाजा लगाया कि ये बड़ा इवेंट टेलर-ट्रैविस की शादी का ही है, जिसको लेकर लोग नाराज हैं.
अगर मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो अगर ये शादी होती है, तो इसे बेहद बड़े स्केल पर प्लान किया जा रहा है. कयास लगाए जा रहे हैं कि इस ग्रैंड वेडिंग में 500 से लेकर 1000 से भी ज्यादा मेहमान शामिल हो सकते हैं. कुछ करीबियों का कहना है कि कपल पहले एक बेहद पर्सनल और छोटा सा फंक्शन करेगा, जिसके बाद बड़े-बड़े वीआईपी मेहमानों के लिए एक आलीशान और ग्रैंड रिसेप्शन रखा जाएगा. इस बड़े स्तर की तैयारियों को देखकर तो यही लग रहा है कि ये कोई आम शादी नहीं, बल्कि किसी बहुत बड़े इंटरनेशनल म्यूजिक कॉन्सर्ट या अवॉर्ड शो की तरह होने वाली है.
यही असली वजह है कि इस शादी के वेन्यू के तौर पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन का नाम सबसे ऊपर आ रहा है. ये जगह भारी भीड़ और बड़े-बड़े इवेंट्स को संभालने के लिए मशहूर है. यहां पर प्राइवेसी बनाए रखना और भीड़ को काबू करना काफी आसान माना जाता है. अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, इस हाई-प्रोफाइल शादी को पूरी तरह सीक्रेट रखने के लिए न्यूयॉर्क पुलिस डिपार्टमेंट (NYPD) और कुछ बड़ी प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसियों की मदद ली जा सकती है. इतनी भारी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स का मकसद सिर्फ एक ही है कि मीडिया और बाहरी लोग शादी की तस्वीरों को आसानी से लीक न कर सकें.
हालांकि, ऐसी खबरें भी सामने आ रही हैं कि इस शादी की वजह से न्यूयॉर्क के आम लोगों और वहां के लोकल बिजनेस मालिकों में काफी गुस्सा देखा जा रहा है. दरअसल, जुलाई का पहला हफ्ता ‘इंडिपेंडेंस डे’ वीकेंड का होता है, जो अमेरिका में पहले से ही साल का सबसे बिजी समय माना जाता है. ऐसे में सड़कें बंद होने की खबर से स्थानीय लोग परेशान हैं कि ट्रैफिक जाम की समस्या हद से ज्यादा बढ़ जाएगी. लोगों का साफ कहना है कि किसी सेलिब्रिटी की पर्सनल शादी के लिए पूरे इलाके की आवाजाही को रोकना सही नहीं है, क्योंकि इससे आम जनता के रोजमर्रा के काम और धंधे पर बहुत बुरा असर पड़ेगा.
इतना ही नहीं, दोनों की शादी के इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया पर भी लोग दो गुटों में बंट गए हैं. एक तरफ टेलर स्विफ्ट के दीवाने फैंस हैं, जो अपने पसंदीदा कपल की शादी की खबर से फूले नहीं समा रहे हैं और इसे ‘सदी की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग’ का नाम दे रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ, आम इंटरनेट यूजर्स और क्रिटिक्स इस पूरे तामझाम को महज एक दिखावा बता रहे हैं. उनका कहना है कि इस तरह के इवेंट्स से सिर्फ आम जनता के लिए मुसीबत खड़ी होती है. कुछ लोगों ने तो मैडिसन स्क्वायर गार्डन जैसे वेन्यू को शादी के लिए ‘ओवर द टॉप’ यानी जरूरत से ज्यादा दिखावे वाला बताया है.
इन तमाम तरह की चर्चाओं और बहस के बीच सबसे बड़ी और ध्यान देने वाली बात ये है कि इस शादी की अभी तक कोई पक्की पुष्टि नहीं हुई है. टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्से दोनों ही अपनी पर्सनल लाइफ को काफी छुपा कर रखने के लिए जाने जाते हैं. कई बड़ी रिपोर्ट्स में ये साफ कहा गया है कि भले ही परमिट और सड़कों के बंद होने जैसे बड़े संकेत मिल रहे हों, लेकिन ये पूरी तरह तय नहीं है कि शादी वाकई मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ही होगी. अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि न्यूयॉर्क का यह बवाल किसी सच की वजह से है या फिर ये सिर्फ एक बहुत बड़ी अफवाह है.