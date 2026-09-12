पॉप स्टार लेडी गागा के घर गूंजी किलकारी! 40 की उम्र में बनीं मां, माइकल पोलान्स्की बने पिता

ग्लोबल पॉप सेंसेशन लेडी गागा की जिंदगी में आखिरकार वो पल आ ही गया, जिसका इंतजार वो काफी समय से कर रही थीं. पेज सिक्स की रिपोर्ट के मुताबिक, गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलान्स्की ने अपने पहले बच्चे का वेलकम किया है. हालांकि, कपल ने अभी तक बच्चे के नाम, जेंडर या बर्थ डेट को लेकर कोई जानकारी शेयर नहीं की है. यानी फिलहाल इस नन्हे मेहमान की पहचान को लेकर सस्पेंस बरकरार है. खबरों के मुताबिक, लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की को हाल ही में साउथ कैलिफोर्निया में अपने नए परिवार के साथ देखा गया. ये खास इसलिए भी है क्योंकि इसे उनके तीन मेंबर वाली फैमिली पहली पब्लिक इमेज बताया जा रहा है.
गागा और पोलान्स्की ने पिछले कुछ महीनों से अपनी पर्सनल लाइफ को काफी हद तक प्राइवेट रखा है. दोनों को पहले की तुलना में पब्लिक इवेंट्स और कैमरों से दूर ही देखा गया. ऐसे में उनके परिवार में नन्हे मेहमान के आने की खबर ने फैंस के बीच एक्साइटमेंट बढ़ा दी है. 40 साल की लेडी गागा के लिए पिछले कुछ महीने प्रोफेशनल और पर्सनल, दोनों लिहाज से काफी खास रहे हैं.
लेडी गागा को आखिरी बार अगस्त में उत्तरी कैलिफोर्निया में एक फैन के साथ सेल्फी लेते हुए देखा गया था. इससे पहले मई में वो लॉस एंजिल्स के द ग्रोव में नजर आई थीं. इसी दौरान उन्होंने अपने शानदार मेहेम बॉल टूर को भी पूरा किया. करीब नौ महीने चले इस टूर में गागा ने दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में कुल 86 शो किए. एक तरफ वो स्टेज पर अपनी परफॉर्मेंस से लोगों का दिल जीत रही थीं, तो दूसरी तरफ उनकी पर्सनल लाइफ भी एक बड़ा बदलाव दस्तक दे रहा था.
मां बनना लेडी गागा के लिए कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं लगता है. वो पहले भी कई मौकों पर परिवार और मां बनने को लेकर अपनी इच्छा खुलकर जाहिर कर चुकी हैं. मार्च 2025 में द न्यूयॉर्क टाइम्स को दिए एक इंटरव्यू में गागा ने परिवार शुरू करने की इच्छा पर बात की थी. उन्होंने मां बनने के एहसास को अपने जीवन की आखिरी इच्छा तक बताया था. बाद में उसी साल 'द स्टीफन कोलबर्ट शो' में नजर आने के दौरान उन्होंने बच्चों की परवरिश को अपनी अगली मुख्य भूमिका बताया था.
लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है. दोनों के रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया और मार्च 2024 में उन्होंने सगाई कर ली. गागा, जिनका पूरा नाम स्टेफनी जोआन एंजेलीना जर्मनोटा है ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा काफी सोच-समझकर पब्लिक किया है. यही वजह है कि बच्चे को लेकर भी कपल ने अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. फिलहाल, गागा के फैंस के लिए इतना जानना ही काफी है कि उनकी फेवरेट पॉप स्टार की जिंदगी में एक नया और बेहद खूबसूरत चैप्टर शुरू हो गया है. अब स्टेज की सुपरस्टार के साथ-साथ गागा की एक नई पहचान भी है और वो मां बनना है.