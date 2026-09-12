पॉप स्टार लेडी गागा के घर गूंजी किलकारी! 40 की उम्र में बनीं मां, माइकल पोलान्स्की बने पिता

लेडी गागा और माइकल पोलान्स्की की लव स्टोरी भी कम दिलचस्प नहीं है. दोनों के रोमांटिक रिश्ते की शुरुआत साल 2019 में हुई थी. इसके बाद दोनों का रिश्ता धीरे-धीरे मजबूत होता गया और मार्च 2024 में उन्होंने सगाई कर ली. गागा, जिनका पूरा नाम स्टेफनी जोआन एंजेलीना जर्मनोटा है ने अपनी पर्सनल लाइफ को हमेशा काफी सोच-समझकर पब्लिक किया है. यही वजह है कि बच्चे को लेकर भी कपल ने अभी ज्यादा जानकारी शेयर नहीं की है. फिलहाल, गागा के फैंस के लिए इतना जानना ही काफी है कि उनकी फेवरेट पॉप स्टार की जिंदगी में एक नया और बेहद खूबसूरत चैप्टर शुरू हो गया है. अब स्टेज की सुपरस्टार के साथ-साथ गागा की एक नई पहचान भी है और वो मां बनना है.