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पॉप स्टार लेडी गागा के घर गूंजी किलकारी! 40 की उम्र में बनीं मां, माइकल पोलान्स्की बने पिता

Lady Gaga Become Mother At 40: ग्लोबल पॉप स्टार लेडी गागा और उनके मंगेतर माइकल पोलान्स्की के घर खुशियों ने दस्तक दी है. दोनों ने अपने पहले बच्चे का स्वागत किया है.म्यूजिक की दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाने वाली गागा के फैंस के लिए ये पर्सनल लाइफ से जुड़ी एक खास और यादगार खबर है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Sep 12, 2026, 02:21 PM IST|Updated: Sep 12, 2026, 02:21 PM IST
पॉप स्टार लेडी गागा के घर गूंजी किलकारी! 40 की उम्र में बनीं मां, माइकल पोलान्स्की बने पिता

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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