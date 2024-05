मशहूर रैपर निकी मिनाज को किया गया था गिरफ्तार, ड्रग्स रखने का आरोप, सामने आया VIDEO

Nicki Minaj Arrested: त्रिनिदाद की मशहूर रैपर और सिंगर निकी मिनाज को नीदरलैंड में पुलिस ने 'सॉफ्ट ड्रग्स' ले जाने के शक में हिरासत में लिया था. हालांकि, कुछ देर बाद उन्हें रिहा भी कर दिया गया. डच पुलिस ने कहा कि उन पर जुर्माना लगाया गया है और उन्हें अपने ट्रेवलर पर आगे बढ़ने की इजाजत दे दी गई है. निकी मिनाज ने इस घटना का अपने इंस्टाग्राम पर लाइव वीडियो में शेयर भी किया था. निकी मिनाज को एम्स्टर्डम के शिफोल एयरपोर्ट पर अपना कैमरा फोन पकड़े हुए पुलिस से बात करते हुए सुना जा सकता है.

निकी मिनाज (Nicki Minaj) जब अपने 'पिंक फ्राइडे 2 वर्ल्ड टूर' पर एक म्यूजिक इवेंट के लिए इंग्लैंड के मैनचेस्टर के लिए ट्रेवल कर रही थीं, तब उन्हें हिरासत में लिया गया था. पूरी घटना को उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर लाइव-स्ट्रीम किया गया था. वायरल वीडियो में पुलिस अधिकारियों को मिनाज को घेरते और अपनी कार में बैठने के लिए कहते देखा जा सकता है.

'सॉफ्ट ड्रग्स' रखने के कारण गिरफ्तार किया

रॉयल नीदरलैंड मारेचौसी के स्पॉक्सपर्सन रॉबर्ट वैन कपेल ने एनबीसी न्यूज को बताया कि डच पुलिस ने शिफोल एयरपोर्ट पर एक 41 वर्षीय अमेरिकी महिला को 'सॉफ्ट ड्रग्स' रखने के कारण गिरफ्तार किया. साथ ही कहा कि ऐसे पदार्थों को नीदरलैंड से बाहर ले जाना बैन है.''

सोशल मीडिया पर वायरल है वीडियो

सोशल मीडिया पर अब वायरल हो रहे इंस्टाग्राम लाइव वीडियो में ग्रैमी-नॉमिनेडिट रैपर को एक अधिकारी से पूछते हुए सुना जा सकता है, "ओह, तो मैं गिरफ्तार हूं?", जिस पर वह कहते हैं, "हां मैडम, आपको अंदर जाना होगा.'' वीडियो में रैपर अपने वकील के बिना पुलिस परिसर में जाने से इंकार कर देती हैं.

