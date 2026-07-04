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जिंदगी भर के लिए एक-दूजे के हुए टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में की सीक्रेट वेडिंग; खूबसूरत PHOTOS हुईं वायरल

Taylor Swift-Travis Kelce Wedding: पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट और एनएफएल स्टार ट्रेविस केल्सी आखिरकार शादी के बंधन में बंध गए हैं. न्यू यॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में बेहद सीक्रेट तरीके से हुई इस ग्रैंड सेरेमनी में हॉलीवुड और खेल जगत के कई बड़े दिग्गज शामिल हुए, जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा दिया है.

Written ByVandana Saini
Published: Jul 04, 2026, 09:28 AM IST|Updated: Jul 04, 2026, 09:28 AM IST
जिंदगी भर के लिए एक-दूजे के हुए टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में की सीक्रेट वेडिंग; खूबसूरत PHOTOS हुईं वायरल
Image Credit: Taylor Swift-Travis Kelce WeddingSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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