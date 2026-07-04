/जिंदगी भर के लिए एक-दूजे के हुए टेलर स्विफ्ट-ट्रैविस केल्सी, मैडिसन स्क्वायर गार्डन में की सीक्रेट वेडिंग; खूबसूरत PHOTOS हुईं वायरल

मशहूर इंटरनेशनल पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट और जाने-माने अमेरिकी फुटबॉलर ट्रेविस केल्सी ने शादी कर ली है. इस खबर की पुष्टि खुद टेलर स्विफ्ट की पब्लिसिस्ट ने की है. उन्होंने बताया कि शुक्रवार की शाम न्यू यॉर्क के मैडिसन स्क्वायर गार्डन में एक बेहद शानदार और बड़े स्टार्स से सजी सेरेमनी में दोनों एक-दूजे के हो गए. इस हाई-प्रोफाइल शादी की सबसे यूनिक बात ये थी कि इसमें कोई ट्रेडिशनल ब्राइड्समेड्स या ग्रूम्समेन नहीं बनाए गए थे. इसकी जगह टेलर के भाई ‘मैन ऑफ ऑनर’ बने, जबकि ट्रेविस के भाई जेसन केल्सी ने ‘बेस्ट मैन’ की रस्म बखूबी निभाई.
इस ग्रैंड वेडिंग को पूरी तरह से प्राइवेट रखा गया था. दूल्हा-दुल्हन ने अपनी प्राइवेसी का पूरा ध्यान रखते हुए इतना कड़ा पहरा रखा कि शादी की एक भी रस्म के बारे में मीडिया या फैंस को भनक तक नहीं लगी. हालांकि, ‘एसोसिएटेड प्रेस’ को मिले एक सरकारी परमिट और कुछ खास सूत्रों से पहले ही ये पता चल गया था कि ‘जुलाई फोर्थ’ के वीकेंड पर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में कोई बहुत बड़ा इवेंट होने जा रहा है. जैसे ही इस ग्रैंड वेडिंग की बात दुनिया के सामने आई, हर तरफ तहलका मच गया और फैंस के बीच एक अलग ही हलचल शुरू हो गई.
टेलर-ट्रैविस की इस ग्रैंड वेडिंग में गेस्ट की लिस्ट काफी लंबी और शानदार थी. एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से सिंगर कैमिला कैबेलो, हॉलीवुड एक्टर ह्यू ग्रैंट, एथन हॉक, जेसन सुडैकिस और मशहूर मॉडल कार्ली क्लॉस जैसे बड़े-बड़े नाम इस खूबसूरत सेरेमनी का हिस्सा बनने पहुंचे. खेल जगत की बात करें, तो ट्रेविस केल्सी को सपोर्ट करने के लिए उनकी टीम ‘चीफ्स’ के खिलाड़ी करीम हंट भी वहां मौजूद रहे. इन सभी सितारों ने पहुंचकर शादी की रौनक को और ज्यादा बढ़ा दिया. इन बड़े नामों के अलावा भी कई जानी-मानी हस्तियां इस शादी में शरीक होने पहुंची थीं.
साथ ही इस शादी में सीएटल सीहॉक्स के रिसीवर और सुपर बाउल चैंपियन 'कूपर कप' के साथ-साथ न्यूयॉर्क जायंट्स के 'जूजू स्मिथ-शूस्टर' ने भी यहां अपनी मौजूदगी दर्ज कराई. इनके अलावा मशहूर एनएफएल एंकर 'जो बक' और जानी-मानी राइटर 'जेनी हान' ने भी इस जश्न में पहुंचकर महफिल की रौनक बढ़ाई. इतने सारे नामी सेलिब्रिटीज के एक ही जगह इकट्ठा होने से इस शादी की चमक कई गुना बढ़ गई, जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है. इसे अब तक की सबसे बड़ी सेलिब्रिटी वेडिंग माना जा रहा है. इस ग्रैंड इवेंट की कई तस्वीरें अब इंटरनेट पर वायरल हो रही हैं.
टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्सी के बीच इस खूबसूरत रिश्ते की शुरुआत साल 2023 में हुई थी. करीब एक-डेढ़ साल तक डेटिंग करने के बाद अब दोनों की शादी की खबरें दुनिया भर में छाई हुई हैं. फैंस इस जोड़ी को साथ देखकर बेहद खुश हैं. शादी से ठीक पहले इसी हफ्ते इस कपल ने मिलकर अमेरिका की 20 लोकल और नेशनल चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन्स को 26 मिलियन डॉलर यानी करीब 215 करोड़ रुपये का भारी-भरकम दान भी दिया है.
इस बड़े दान का कनेक्शन दोनों की पर्सनल लाइफ से भी जुड़ा हुआ है. जिन ऑर्गेनाइजेशन्स को ये मदद दी गई है, उनमें से कई उन शहरों से ताल्लुक रखती हैं जहां से टेलर और ट्रेविस का गहरा नाता रहा है, जैसे नैशविले, लॉस एंजिल्स, कैनसस सिटी और न्यूयॉर्क. अब इस ग्रैंड वेडिंग के बाद कपल की शादी की अंदरूनी तस्वीरें और खूबसूरत वीडियोज सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिन्हें फैंस बहुत पसंद कर रहे हैं.