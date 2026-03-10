Rihanna Home Gunfire: AR-15 राइफल से चली सिंगर के घर के बाहर गोलियां, महिला शूटर पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज

Advertisement
Rihanna home gunfire case: पॉपुलर पॉप-स्टार रिहाना (Rihanna) के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मौजूद घर के बाहर बीते दिन फायरिंग हुई थी, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई. पुलिस ने सिंगर के घर की तरफ बार-बार गोली चलाने वाली महिला शूटर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही शुरू कर दी थी. वहीं अब गोलीबारी के इस मामले में एक नई जानकारी सामने आई है, जिसे सुनकर सिंगर के फैंस चौंक जाएंगे.

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Mar 10, 2026, 10:01 AM IST
सिंगर रिहाना के कैलिफोर्निया के बेवर्ली हिल्स में मौजूद घर के बाहर फायरिंग की खबर ने उनके करोड़ों फैंस को हैरान कर दिया है. बीते दिन हुई इस घटना को अंजाम देने वाली 35 साल की महिला शूटर को पुलिस ने गिरफ्तार किया और अब उसपर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज कर लिया है. वहीं इस घटना में सिंगर या उनके परिवार के किसी भी व्यक्ति के जख्मी होने की खबर नहीं है. गोलीबारी करने वाली महिला की पहचान इवाना लिसेट ऑर्टिज के रुप में हुई है, जो फिलहाल पुलिस की गिरफ्त में है जिसकी जमानत की राशि लगभग 85 करोड़ रुपए तय की गई है. 

लॉस एंजिल्स पुलिस डिपार्टमेंट के मुताबिक, रविवार, 8 मार्च को सिंगर के घर के पास करीब दोपहर 1:21 पर गोलीबारी की घटना हुई. इस दौरान 5 से 7 गोलियां चलाई गईं, जो उनके घर के गेट पर लगीं. लेकिन इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ है. पुलिस के अनुसार, कथित तौर पर ऑर्टिज ने एक गाड़ी एआर-15 जैसी राइफल से कई राउंड गोलियां चलाईं. 

घटना के समय घर में थीं रिहाना
खबरों के मुताबिक, जिस समय ऑर्टिज ने एआर-15 जैसी राइफल से रिहाना के घर के बाहर फायरिंग की, उस समय वो घर में मौजूद थीं. मगर उनको किसी भी तरह की कोई चोट नहीं पहुंची. वहीं गोलीबारी की खबर मिलने के बाद ही पुलिस ने जांच शुरू कर दी, जिसके बाद ऑर्टिज की सफेद टेस्ला कार को लगभग 8 मील दूर शेरमन ओक्स गैलेरिया के शॉपिंग सेंटर के पास देखा गया, वहीं से उसे हिरासत में लिया गया. 

घटना के पीछे का मकसद
इस घटना के पीछे की असली वजह का अभी तक पुलिस पता नहीं लगा पाई है और न ही उससे जुड़ी को आधिकारिक जानकारी सामने आई है. वहीं बात करें रिहाना और उनके परिवार की तो पिछले साल ही उन्होंने अपने पार्टनर रॉकी के साथ अपने तीसरे बच्चे का वेलकम किया है, वो पहले से ही दो बेटे रायट और आरजेडए के माता-पिता हैं. 

 

