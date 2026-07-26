Add Zee Business As A Preferred Source
App

Ryan Coogler ने खोला 'Black Panther 3' का पत्ता, David Jonsson होंगे फिल्म का नया चेहरा

Black Panther 3: मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में रयान कूगलर ने 'ब्लैक पैंथर 3' को लेकर बड़ा खुलासा किया है. इस दौरान उन्होंने बताया कि एक्टर डेविड जॉनसन इस मोस्ट अवेटेड फिल्म का नया चेहरा होंगे. इस अनाउंसमेंट के बाद मार्वल फैंस के बीच फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट काफी बढ़ गई है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jul 26, 2026, 08:33 AM IST|Updated: Jul 26, 2026, 08:33 AM IST
Ryan Coogler ने खोला 'Black Panther 3' का पत्ता, David Jonsson होंगे फिल्म का नया चेहरा

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
UK Fuel Price Today: पेट्रोल-डीजल के रेट जारी, देहरादून-हरिद्वार समेत अन्य जिलों में
petrol diesel price today1 hr ago
2
Delhi metro1 hr ago
3
Commonwealth Games 20261 hr ago
4
Salman Khan1 hr ago
5
pradosh vrat 20261 hr ago