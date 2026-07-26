Ryan Coogler ने खोला 'Black Panther 3' का पत्ता, David Jonsson होंगे फिल्म का नया चेहरा

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में जैसे ही फेमस डायरेक्टर रयान कूगलर ने स्टेज पर एंट्री ली, पूरा माहौल ही बदल गया. कूगलर ने बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि वो एक बार फिर वकांडा की दुनिया में लौट रहे हैं और तीसरी ब्लैक पैंथर फिल्म का निर्देशन जल्द ही करने वाले हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी जानकारी दी. कूगलर ने बताया कि फिल्म 15 दिसंबर 2028 को सिनेमाघरों में हिट करेगी. इस अनाउंसमेंट के साथ ही मार्वल फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई.
रयान कूगलर के साथ स्टेज पर लेटिटिया राइट और विंस्टन ड्यूक भी मौजूद थे, जो 'शूरी और एम'बाकू के किरदारों के लिए फेमस हैं. इसी दौरान फिल्म के नए चेहरे डेविड जॉनसन का इंट्रो कराया गया. जॉनसन, जो 'द लॉन्ग वॉक' और 'एलियन: रोमुलस' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं, अब मार्वल यूनिवर्स में नए ब्लैक पैंथर के रूप में दिखाई देंगे.
इस अनाउंसमेंट के दौरान कूगलर ने बताया कि पिछली फिल्म में जिस बच्चे को ऑडियंस ने देखा था, वो अब बड़ा हो चुका है और पहले से ज्यादा समझदार बन गया है. जब डेविड जॉनसन मंच पर पहुंचे तो ऑडियंस ने खड़े होकर उनका शानदार वेलकम किया. वहीं एक्टर ने इस मौके पर कहा कि वो इस जिम्मेदारी को सम्मान और गर्व के साथ स्वीकार कर रहे हैं. उन्होंने रयान कूगलर, मार्वल स्टूडियोज के मैन केविन फीगे और पूरी टीम को थैंक्यू कहा.
जॉनसन ने ये भी कहा कि वो कहानी के ज्यादा राज नहीं खोलना चाहते, क्योंकि वो चाहते हैं कि ऑडियंस फिल्म की स्क्रीन पर सब कुछ महसूस करें. रयान कूगलर ने साल 2018 में पहली 'ब्लैक पैंथर' फिल्म से वकांडा की दुनिया को बड़े पर्दे पर उतारा था. इस फिल्म में चैडविक बोसमैन ने टी'चाल्ला का किरदार निभाया था, जिसने दुनियाभर में लोगों के दिलों में खास जगह बनाई.
इसके बाद 2022 में आई 'ब्लैक पैंथर: वकांडा फॉरएवर' में लेटिटिया राइट की शूरी ने कहानी को आगे बढ़ाया था.लेकिन चैडविक बोसमैन के निधन के बाद फिल्म ने इमोशनल स्टोरी के साथ वकांडा की विरासत को आगे बढ़ाया और ऑडियंस से खूब प्यार लूटा.
ब्लैक पैंथर फ्रेंचाइजी के अलावा रयान कूगलर मार्वल के साथ कई और प्रोजेक्ट्स में भी जुड़े रहे हैं. उन्होंने 2025 में रिलीज हुई डिज्नी+ सीरीज आयरनहार्ट और आइज ऑफ वकांडा को भी को-क्रिएट किया है. अब तीसरी 'ब्लैक पैंथर' फिल्म के साथ वो एक बार फिर वकांडा की कहानी को नया एंगल देने जा रहे हैं. नए ब्लैक पैंथर के रूप में डेविड जॉनसन की एंट्री इस फ्रेंचाइजी में एक नया सफर शुरू करेगी.
मार्वल की इस अनाउंसमेंट के बाद सोशल मीडिया पर फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. नई फिल्म में पुराने किरदारों की वापसी, नए ब्लैक पैंथर की शुरुआत और रयान कूगलर की क्रिएटिव सोच मिलकर एक बड़ी सिनेमाई सफर का वादा कर रही है. इसलिए अब सभी की नजरें साल 2028 पर टिकी हैं, जब वकांडा का नया हीरो बड़े पर्दे पर अपनी पहचान बनाने आएगा.