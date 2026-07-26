Ryan Coogler ने खोला 'Black Panther 3' का पत्ता, David Jonsson होंगे फिल्म का नया चेहरा

मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के फैंस के लिए सैन डिएगो कॉमिक-कॉन 2026 किसी फेस्टिवल से कम नहीं है. मार्वल स्टूडियोज के हॉल एच पैनल में जैसे ही फेमस डायरेक्टर रयान कूगलर ने स्टेज पर एंट्री ली, पूरा माहौल ही बदल गया. कूगलर ने बड़ी अनाउंसमेंट करते हुए बताया कि वो एक बार फिर वकांडा की दुनिया में लौट रहे हैं और तीसरी ब्लैक पैंथर फिल्म का निर्देशन जल्द ही करने वाले हैं. इसी के साथ उन्होंने फिल्म की रिलीज डेट को लेकर भी जानकारी दी. कूगलर ने बताया कि फिल्म 15 दिसंबर 2028 को सिनेमाघरों में हिट करेगी. इस अनाउंसमेंट के साथ ही मार्वल फैंस की एक्साइटमेंट दोगुनी हो गई.