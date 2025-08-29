Selena Gomez ने सोशल मीडिया पर ड्रॉप की बैटलरेट की फोटोज, गर्ल फ्रेंड्स के साथ याच पर दिखीं नाचती!

Selena Gomez: पॉप स्टार टेलर स्विफ्ट के बाद उनकी बेस्टी सिंगर सेलेना गोमेज ने भी कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर ‘ब्राइड टू बी’ की फोटो को ड्रॉप कर दिया है.
Trending Photos
अमेरिकन सिंगर टेलर स्विफ्ट ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर बॉयफ्रेंड ट्रैविस केल्स के साथ इंगेजमेंट की फोटो को शेयर किया था जिसके बाद इंटरनेट पर मौजूद उनके करोड़ों फैंस खुशी से झूम उठे थे. वहीं टेलर स्विफ्ट की बेस्ट फ्रेंड सिंगर सेलेना गोमेज भी कुछ समय पहले ही बॉयफ्रेंड बेनी ब्लैंको के साथ इंगेज हुई थीं. सेलेना गोमेज और बैनी ब्लैंको आए दिन सोशल मीडिया और कई इंटरव्यू में अपनी लव स्टोरी के बारे में बात करते हुए नजर आते हैं, सेलेना की इंगेजमेंट के बाद उनके फैंस को काफी बेसब्री से शादी का इंतजार था कि वो कब शादी करेंगी, मगर अब फैंस को और ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा.
बैचलरेट फोटोज
दरअसल पॉप सिंगर सेलेना गोमेज ने कुछ देर पहले ही सोशल मीडिया पर अपने बैचलर की कुछ एस्थेटिक फोटो को शेयर किया है. इन फोटोज में सेलेना अपनी फ्रेंड्स के साथ एक याच पर एंजॉय करती हुई दिख रही हैं. वहीं एक फोटो में सेलेना Bride To Be का बो पहने हुए हैं. सेलेना अपने बैचलर को काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रही हैं. वहीं फोटो के पोस्ट होते ही सोशल मीडिया पर उनके फैंस काफी एक्साइटेड हो गए हैं इस पोस्ट पर उनके ब्यूटी ब्रांड ‘रेयर ब्यूटी’ ने कमेंट करते हुए लिखा So excited for this next chapter in your life जिसमें रिंग का इमोजी का इस्तेमाल किया गया है.
यह भी पढ़ें: फिल्में, शादी और अफेयर, कई अफवाहों में जुड़ा था इस साउथ सुपरस्टार का नाम, एक दशक तक किया था बॉलीवुड की हसीना के साथ रोमांस!
मिसिंग बेस्ट फ्रेंड
सेलेना गोमेज की बैचलर के फोटो में टेलर स्विफ्ट कही भी नजर नहीं आ रही हैं, जिसको देखकर फैंस काफी शॉक्ड हैं क्योंकि सेलेना और टेलर काफी लंबे समय से एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड हैं. ऐसे में पॉप स्टार का पार्टी में शामिल ना होना, फैंस के दिमाग में कई प्रकार सवाल खड़ा कर देता है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.