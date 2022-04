Spider-Man Across the Spider-Verse में होंगे 200 से अधिक नए कैरेक्टर

Spider-Man Across the Spider-Verse: मोस्ट अवेडिट फिल्म 'स्पाइडर-मैन : अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' में 200 से ज्यादा नए कैरेक्टर नजर आएंगे. इस फिल्म में कई नए कैरेक्टर बढ़ाए गए हैं. पहली फिल्म में जहां 40 कैरेक्टर थे, वहीं सीक्वल में 240 कैरेक्टर हैं. वैराइटी के अनुसार, निर्माता फिल लॉर्ड और क्रिस्टोफर मिलर ने भी अगले पार्ट की घोषणा कर दी है, जिसका शीर्षक 'स्पाइडर-मैन: अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' होगा.

'अक्रॉस द स्पाइडर-वर्स' माइल्स मोरालेस (शमीक मूर द्वारा आवाज दी गई) की कहानी जारी रखेगा. लॉर्ड और मिलर ने दर्शकों के सामने इसे पेश करने से पहले सीक्वल के बारे में कुछ प्रिव्यू रिलीज किए हैं. नई फिल्म में छह यूनिवर्स होंगे.

इस फिल्म के रिलीज होने में अभी कम से कम एक साल का वक्त लगेगा. अब ये फिल्म 2 जून 2023 को रिलीज होगी. वैसे तो ये फिल्म यह इस साल के अक्टूबर में रिलीज होने वाली थी. लेकिन सोनी पिक्चर्स ने फिल्म की नई डेट के बारे में जानकरी दी.

A shift in the multi-verse.

Spider-Man: Across the Spider-Verse – June 2, 2023

Spider-Man: Across the Spider-Verse Part II – March 29, 2024#SpiderVerse pic.twitter.com/cUTdCej5Nz

