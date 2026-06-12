मार्वल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! सबसे पहले भारत में रिलीज होगी 'स्पाइडर-मैन', इस दिन शुरू होगी एडवांस बुकिंग

Spider Man Brand New Day: स्पाइडर मैन को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. पीटर पार्कर की अगली फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में अब अपनी तय तारीख से पहले रिलीज होने जा रही है. इस खबर को सुनने के बाद फैंस की खुशी का कोई ठिकाना नहीं है. आइए, ऐसे में आपको बताते हैं कि यह फिल्म कब रिलीज होगी और इसकी बुकिंग कब शुरू होगी?
भारत में मार्वल फैंस के लिए जश्न मनाने की वजह है, क्योंकि टॉम हॉलैंड की फेमस फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' कई अंतरराष्ट्रीय बाजारों से एक दिन पहले भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. सोनी पिक्चर्स ने घोषणा की है कि जहां यह मशहूर सुपरहीरो फिल्म दुनिया भर के थिएटरों में 31 जुलाई को रिलीज होगी, वहीं भारत में दर्शक इस वेब-स्लिंगर के नए एडवेंचर को 30 जुलाई को देख पाएंगे.
दरअसल, सोनी ने इंस्टाग्राम पर लिखा, 'भारत, सबसे पहले स्विंग करने के लिए तैयार हो जाइए. #SpiderManBrandNewDay 30 जुलाई 2026 को अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में थिएटरों में एक दिन पहले आ रही है.'
वहीं, फिल्म 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' की एडवांस बुकिंग के लिए टिकटों की बिक्री 17 जून से शुरू होगी. भारत में यह फिल्म अंग्रेजी, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाओं में रिलीज होगी. बता दें कि इस कदम से मार्वल के उन फैंस में काफी उत्साह बढ़ने की उम्मीद है, जो हॉलैंड के पसंदीदा सुपरहीरो के सफर का अगला अध्याय देखने के लिए बेताब हैं.
'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' सोनी और मार्वल की बेहद सफल स्पाइडर-मैन फ्रेंचाइजी की नई फिल्म है. हालांकि, कहानी की डिटेल्स अभी भी गुप्त रखी गई हैं, लेकिन फिल्म की घोषणा के बाद से ही इसे लेकर काफी उत्सुकता बनी हुई है. फैंस नए विलेन, पुराने किरदारों की वापसी और 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' की घटनाओं के बाद पीटर पार्कर की कहानी किस दिशा में आगे बढ़ेगी, इसे लेकर तरह-तरह के अंदाजे लगा रहे हैं.
स्पाइडर-मैन के तौर पर डेब्यू करने के बाद से हॉलैंड मार्वल के सबसे बड़े स्टार्स में से एक बन गए हैं. उनकी पहली सोलो फिल्म 'स्पाइडर-मैन: होमकमिंग' ने 2017 में दुनिया भर में 880 मिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की थी. इसके बाद फ्रेंचाइजी 'स्पाइडर-मैन: फार फ्रॉम होम' के साथ आगे बढ़ी, जिसने 2019 में दुनिया भर में 1.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर कमाए. इसके बाद 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' आई, जिसने 2021 में दुनिया भर में 1.9 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कमाई की.