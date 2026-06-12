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मार्वल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! सबसे पहले भारत में रिलीज होगी 'स्पाइडर-मैन', इस दिन शुरू होगी एडवांस बुकिंग

Spider Man Brand New Day: 'स्पाइडर मैन' को पसंद करने वाले फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है. हाल ही में आई नई जानकारी के मुताबिक, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' भारत में अब तय समय से पहले रिलीज होने जा रही है. इसकी बुकिंग भी जल्द ही शुरू होने वाली है.

Written ByKajol Gupta
Published: Jun 12, 2026, 08:34 AM IST|Updated: Jun 12, 2026, 08:34 AM IST
मार्वल फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी! सबसे पहले भारत में रिलीज होगी 'स्पाइडर-मैन', इस दिन शुरू होगी एडवांस बुकिंग
Image Credit: भारत में एक दिन पहले रिलीज होगी &#039;स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे&#039;

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Kajol Gupta

Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते 2 साल से उन्होंने जी न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया. अभी फिलहाल वह एंटरटेनमेंट बीट पर ही एक्टिव हैं. जी न्यूज से पहले उन्होंने सुदर्शन चैनल, इनखबर वेबसाइट और फ्रीलांस काम किया है. पिछले साढ़े तीन साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने मास कम्युनिकेशन में सिंघानिया यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन और माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता में ही पोस्ट ग्रेजुएशन की है. पत्रकारिता के साथ उन्हें कहानियां लिखने का भी काफी शौक है. आप काजोल के साथ kajol.gupta@India.com पर सीधे ईमेल पर इनसे जुड़ सकते हैं.     

 

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