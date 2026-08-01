स्पाइडर-मैन में ये किस नई 'विलेन सुपरहीरो' मारी एंट्री? एक सीन ने उड़ा दिए मार्वल फैंस के होश, महा-तबाही का इशारा

Spider-Man Brand New Day Villain: मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स (MCU) में जब भी कोई नया किरदार कदम रखता है, तो फैंस के बीच तहलका मच जाना लाजमी है. लेकिन इस बार 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में जो हुआ है, उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी. 2019 में डिज्नी और फॉक्स की डील के बाद से ही फैंस इस बात का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एक्स-मेन की MCU में एंट्री कब और कैसे होगी. अब आखिरकार मार्वल ने अपने सबसे शक्तिशाली म्यूटेंट यानी 'जीन ग्रे' को पीटर पार्कर की दुनिया में उतार दिया है. स्ट्रेंजर थिंग्स फेम साडी सिंक ने इस आइकॉनिक रोल में कदम रखकर हर किसी को हैरान कर दिया है. आइए समझते हैं कि स्पाइडर-मैन की इस फिल्म में जीन ग्रे की एंट्री का एक्स-मेन के भविष्य के लिए क्या मतलब है.
स्पाइडर-मैन की फिल्म में कैसे हुई जीन ग्रे की एंट्री?
टाइम की रिपोर्ट के अनुसार, 'स्पाइडर-मैन: ब्रांड न्यू डे' में जीन ग्रे को एक विलेन की तरह दिखाया गया है, लेकिन असल में वह सिर्फ एक भटकी हुई और दुखी टीनेजर है. अपने दिमाग पर उसका पूरी तरह से कंट्रोल नहीं है. कहानी में गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन 'डैमेज कंट्रोल' का चीफ बिल मेट्जगर जीन की बहन सारा का अपहरण कर लेता है और उस पर खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है. अपनी बहन को बचाने के लिए जीन डैमेज कंट्रोल की बिल्डिंग पर हमला कर देती है.
पीटर पार्कर यानी स्पाइडर-मैन उसे गलत कदम उठाने से रोकता है. पीटर उसे समझाता है कि अपने पावर्स से डरने या दूसरों को नुकसान पहुंचाने के बजाय उसे ऐसे दोस्त ढूंढने चाहिए जो उसे समझ सकें. फिल्म के अंत में जीन न्यू यॉर्क से बाहर जाने वाली बस में बैठ जाती है. यह साफ इशारा है कि वह जल्द ही प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर के स्कूल और अपनी असली म्यूटेंट फैमिली से मिलने वाली है.
पीटर पार्कर की वो खतरनाक गलती जिसने मचा दिया बवाल
फिल्म में स्पाइडर-मैन के साथ कुछ अजीब घटनाएं होती हैं. उसके एरेक्निड हार्मोन्स बढ़ने की वजह से वह अपने गुस्से और पावर्स पर कंट्रोल खोने लगता है. इसे ठीक करने के लिए पीटर 'द हल्क' यानी ब्रूस बैनर के पास जाता है. पीटर एक ऐसी डिवाइस या 'यूनिवर्सल इनहिबिटर' बना लेता है जो किसी भी सुपरहीरो या म्यूटेंट के जेनेटिक पावर्स को दबा सकता है.
फिल्म के क्लाइमैक्स में स्पाइडर-मैन जीन ग्रे को हराने के लिए इसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करता है. लेकिन सबसे बुरी बात यह होती है कि फिल्म के अंत में यह यूनिवर्सल इनहिबिटर डैमेज कंट्रोल के हाथ लग जाता है. पीटर की यही एक खोज अब पूरे MCU के लिए सबसे बड़ा खतरा बनने वाली है.
एक्स-मेन के भविष्य के लिए इसका क्या मतलब है?
एक्स-मेन की कॉमिक्स और फिल्मों का इतिहास गवाह है कि गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन हमेशा म्यूटेंट्स को कंट्रोल करने या मिटाने की कोशिश करती है. अब जब गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन के पास पीटर पार्कर का बनाया 'इनहिबिटर' आ चुका है, तो वे इसका इस्तेमाल म्यूटेंट्स की पावर्स को छीनने के लिए करेंगे.
यही बात इस यूनिवर्स के मैग्नेटो को इंसानों के खिलाफ भड़काएगी. प्रोफेसर एक्स जहां इंसानों और म्यूटेंट्स के बीच शांति चाहते हैं, वहीं मैग्नेटो इंसानों पर भरोसा नहीं करता. पीटर पार्कर की इस एक खोज ने मार्वल यूनिवर्स में म्यूटेंट्स और इंसानों के बीच की सबसे बड़ी जंग की नींव रख दी है.
मार्वल का 'ओपनहाइमर' बना स्पाइडर-मैन
कई मार्वल फैंस पीटर पार्कर की तुलना क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म के किरदार जे रॉबर्ट ओपनहाइमर से कर रहे हैं. जिस तरह ओपनहाइमर ने परमाणु बम बनाया और बाद में उन्हें अपनी ही खोज पर पछतावा हुआ, ठीक उसी तरह पीटर ने अनजाने में एक ऐसा हथियार बना दिया है जो उसकी अपनी ही बिरादरी के खिलाफ इस्तेमाल होगा. आने वाले वक्त में जब पीटर को यह अहसास होगा कि गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन इस हथियार का इस्तेमाल बेकसूर म्यूटेंट्स के खिलाफ कर रही है, तो स्पाइडर-मैन को ना चाहते हुए भी गवर्नमेंट ऑर्गनाइजेशन के खिलाफ और म्यूटेंट्स के समर्थन में खड़ा होना पड़ेगा. यही मोड़ MCU में एक्स-मेन की एक नई और धमाकेदार शुरुआत करेगा.