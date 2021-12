भारत में टूट सकता है 'एवेंजर्स एंडगेम' का रिकॉर्ड! बॉक्स ऑफिस पर तहलका मचाएगी ये धाकड़ फिल्म

नई दिल्ली: मार्वल स्टूडियोज की फिल्मों को दुनियाभर में पसंद किया जाता है. इसकी फिल्में पूरी दुनिया में ताबड़तोड़ कमाई करती हैं. अब इस कड़ी में फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' (Spider-Man: No Way Home) भारत में 16 दिसंबर को सिनेमाघरों रिलीज हो रही है. रिलीज होने से पहले ही इस फिल्म का क्रेज फैंस के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसका अंदाजा इस बात से ही लगाया जा सकता है कि मल्टीप्लेक्स चेन पीवीआर सिनेमाज में सोमवार को एडवांस बुकिंग खुलते ही पहले दिन के लिए एक लाख टिकटों की ब्रिक्री दर्ज की गई है.

भारत में रिकॉर्ड ओपनिंग दर्ज कर सकती है फिल्म

ट्रेड जानकारों का कहना है कि फिल्म 'स्पाइडर-मैन: नो वे होम' ((Spider-Man: No Way Home) भारत के बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ओपनिंग दर्ज कर सकती है. भारत में अभी तक हॉलीवुड फिल्म की सबसे बड़ी ओपनिंग का रिकॉर्ड फिल्म 'एवेंजर्स: एंडगेम' के नाम दर्ज है, जो साल 2019 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म ने पहले दिन 53.10 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड कलेक्शन किया था जिसका रिकॉर्ड अभी तक कोई फिल्म नहीं तोड़ पाई. रिपोर्ट्स के मुताबिक, देश के कई शहरों में 'स्पाइडर-मैन नो वे होम' का एक टिकट 2200 रुपए तक में बेचा जा रहा है.

Setting new records on the first day!! Your friendly neighbourhood hero is swinging into action on the BIG SCREEN at PVR.

Have you booked your tickets yet? Hurry, seats are filling FAST! #PVR #BackAtPVR #SpidermanAtPVR #spidermannowayhome #marvelstudios pic.twitter.com/fOnQLbJvxl

— P V R C i n e m a s (@_PVRCinemas) December 13, 2021