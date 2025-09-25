Advertisement
Hindi Newsहॉलीवुड

Stranger Things Season 5 Trailer: Action और Power का परफेक्ट कॉम्बो फैंस को कर देगा क्रेजी! कुछ ऐसा होगा सीरीज का Final Chapter

नेटफ्लिक्स की पॉपुलर सीरीज Stranger Things Season 5 के फाइनल पार्ट का ट्रेलर रिलीज हो चुका है. वहीं एक्ट्रेस Millie bobby brown की इस सीरीज को ट्रेलर काफी प्रोमिसिंग लग रहा है.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 25, 2025, 07:25 PM IST
Stranger Things Season 5 Trailer: Action और Power का परफेक्ट कॉम्बो फैंस को कर देगा क्रेजी! कुछ ऐसा होगा सीरीज का Final Chapter

नेटफ्लिक्स की हाइली एंटीसिपेटेड सीरीज Stranger Things के सीजन 5 का लुक जारी हो गया है. इस सीरीज का फाइनल ट्रेलर ऑडियंस के लिए काफी प्रोमिसिंग नजर आ रहा है, इसके विजुअल्स और एक्शन फैंस को निराश नहीं करेंगे. फाइनल पार्ट में जैसे-जैसे Hawkins और Upside के बीच की लड़ाई अब अपने आखिर भाग में पहुंच जाती है जिसमें फैंस को एक्शन और दिल छू लेने वाले किरदारों की एक्टिंग काफी इंप्रेस करेगी.

ट्रेलर
एक्ट्रेस Millie bobby brown की इस सीरीज का ट्रेलर में हॉकिन्स को अपसाइड डाउन द्वारा टुकड़े-टुकड़े करते हुए दिखाया है, जो पहली बार पूरे शहर को खतरे में डाल देता है. वहीं लुकास और मैक्स को हॉस्पिटल के सीन में दिखाया जाता है और दूसरी ओर इलेवन और माइक के बीच केमिस्ट्री को भी जगह दी जाती है. सीजन 5 के ट्रेलर में सीरीज के हर किरदार को जगह दी गई है. वहीं एक्ट्रेस Millie bobby brown ने इस पार्ट को एक मिशन और रोमांच से ज्यादा बताया है.

यह भी पढ़ें: फैंस का इंतजार हुआ अब खत्म!… Alice in Borderland का तीसरा सीजन हुआ रिलीज

एक्शन और रोमांच
वहीं बात करें पुराने सीजन की तो लास्ट सीजन में हॉकिन्स लैब या स्टार कोर्ट मॉल में हमेशा कुछ ना कुछ होता हुआ दिखाया गया है. लेकिन इस बार वेक्ना का असर हर जगह बढ़ गया है, जिससे फैंस के बीच इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि क्या इस बार पूरा ग्रुप इस लड़ाई में जीत पाएगा या नहीं? वहीं हर सीजन में इस ग्रुप को एक छोटी-छोटी टीम में लड़ते हुए देखा जा रहा है, लेकिन इस बार सभी एक साथ आएंगे जो कि ऑडियंस के लिए रोमांच से भरा होगा

तीन भाग
Stranger things season 5 को तीन भाग में रिलीज किया जाएगा, जिसमें वॉल्यूम 1  का 26 नवंबर को प्रीमियर होगा, वॉल्यूम 2 का 25 दिसंबर को दिखेगा, और फाइनल एपिसोड 31 दिसंबर को रिलीज किया जाएगा.

 

 

About the Author
author img
Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत एंटरटेनमेंट और बॉलीवुड की न्यूज पर अपडेट देती हैं और हॉलीवुड की खबरों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्...और पढ़ें

TAGS

Stranger Things Season 5 Trailer releasedMillie Bobby Brown

;