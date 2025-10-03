पॉप स्टार Taylor Swift ने 12 गानों का नया एल्बम किया रिलीज, मंगेतर Travis से जुड़ी इस सॉन्ग की लिरिक्स

अमेरिकन पॉप स्टार Taylor Swift ने देर रात फैंस को सरप्राइज देते हुए अपना नया एल्बम रिलीज कर दिया है. सिंगर ने इस नए सॉन्ग एलबम का नाम The Life of a Showgirl रखा है, जिसमें लगभग 12 गाने मौजूद हैं. Taylor Swift का ये 12 गानों का एल्बम म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर रिलीज किया गया था, जिसका फैंस काफी लंबे समय से इंतजार कर रहे थे.

Taylor Swift सोशल मीडिया

सिंगर Taylor Swift ने अपने सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पर एल्बम के रिलीज होने की जानकारी देते हुए एक पोस्ट शेयर किया है, जिसमें सिंगर ने लिखा, "मैं आपको बता नहीं सकती कि इस खबर को आपके साथ शेयर करते हुए मुझे कितना गर्व महसूस हो रहा है, यह एक ऐसा एल्बम है जो मुझे बिल्कुल सही लगता है.’’ Taylor Swift ने आगे लिखा, 'इसे बनाने में मेरी हेल्प करने के लिए मैं अपने मेंटर और फ्रेंड मैक्स और शेलबैक को हमेशा धन्यवाद देना चाहूंगी.’

The Life of a ShowGirl

सिंगर के इस न्यू एल्बम में 12 गाने हैं जिसमें द फेट ऑफ ओफेलिया, एलिजाबेथ टेलर, ओपेलाइट,फादर फिगर,एलडेस्ट डॉटर, रुईन द फ्रेंडशिप, एक्चुअली रोमांटिक,विश लिस्ट,वुड,कैंसल्ड,हनी और द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल शामिल हैं. वहीं इस एल्बम का गाना 'हनी' रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था, इस गाने को सुनते ही फैंस इसकी लिरिक्स को सिंगर के मंगेतर ट्रेविस के साथ जोड़ने लगे हैं.

Trending

पॉप स्टार Taylor Swift का एल्बम 'द लाइफ ऑफ ए शोगर्ल' रिलीज होते ही म्यूजिक स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म स्पॉटिफाई पर ट्रेंड करने लगा है और करोड़ों फैंस ने इस एल्बम को प्री-सेव्ड कर लिया है. वहीं खबरों की मानें तो सिंगर के इस एल्बम के रिलीज होते ही म्यूजिक ऐप क्रेश हो गई थी, क्योंकि एक साथ कई लोग इसे सुनने को कोशिश कर रहे थे. रिपोर्ट के मुताबिक, Taylor Swift का ये एल्बम पिछले सारे एल्बम का रिकॉर्ड तोड़ देगा.

