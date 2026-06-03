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बड़े-बड़े करोड़पतियों को पीछे छोड़ ये पॉप स्टार बनी दुनिया की सबसे अमीर सिंगर, एलबम-टूर से छापे अरबों डॉलर

Richest Female Musician: इस सिंगर ने अपनी आवाज, गानों और रिकॉर्ड तोड़ टूर के दम पर दौलत की नई इबारत लिख दी है. कुछ साल पहले तक जहां उनकी संपत्ति अरब डॉलर के आसपास थी, वहीं अब ये नंबर्स दोगुना होकर 2 अरब डॉलर तक पहुंच गए हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 06, 2026, 12:16 AM IST|Updated: Jun 06, 2026, 12:16 AM IST
बड़े-बड़े करोड़पतियों को पीछे छोड़ ये पॉप स्टार बनी दुनिया की सबसे अमीर सिंगर, एलबम-टूर से छापे अरबों डॉलर

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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