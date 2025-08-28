Taylor Swift ने बॉयफ्रेंड Travis kelce के संग की इंगेजमेंट, जानें पॉपुलर सिंगर की नेटवर्थ

पॉप म्यूजिक स्टार टेलर स्विफ्ट अपने गानों से दुनियाभर में पॉपुलर हैं जिसके चलते वो दुनिया की सबसे अमीर फीमेल सिंगर बन गई हैं. वहीं टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग के फैन आम लोगों से लेकर अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप भी हैं. इस सिंगर के ज्यादातर सॉन्ग रियल लाइफ से इंस्पायर होते हैं जिसमें वो अपने रिश्ते और डेंटिग लाइफ के बारे में भी बात करती नजर आती हैं. वहीं टेलर कई गानों में अपने बॉयफ्रेंड के बारे में जिक्र करती हैं या उनके लिए लिखती हैं. टेलर ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड और 'वन डायरेक्शन' के सिंगर हैरी स्टाइल्स के लिए सॉन्ग 'I Knew You Were Trouble' लिखा था. वहीं साल 2009 में सिंगर टेलर एक्टर टेलर लॉटनर को डेट कर रही थीं जिनके लिए उन्होंने गाना 'Is Back To December' लिखा था.

डेटिंग लाइफ

टेलर स्विफ्ट के सॉन्ग के साथ उनकी डेटिंग लाइफ भी हमेशा चर्चा का विषय रही है. उन्होंने अब तक मल्टीपल लोगों को डेट किया है और उनसे इंस्पायर होकर कई सॉन्ग लिखे हैं. मगर किसी के साथ भी ज्यादा लंबे समय तक बात नहीं चली लेकिन एक्टर जो एल्विन को सिंगर ने सात साल तक डेट किया था जिसके बाद उनके फैंस को उम्मीद थी कि वो दोनों शादी कर लेंगे, खबरों के मुताबिक उन दोनों ने एक सीक्रेट इवेंट में सगाई कर ली है. मगर ये रिश्ता भी खत्म हो गया जिसने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरी थीं.

इंगेजमेंट अनाउंसमेंट

कई हार्ट ब्रेक के बाद सिंगर टेलर स्विफ्ट को अपनी सोलमेट मिल गया है. पिछले दो साल से सिंगर एन एल एफ स्टार ट्रैविस केल्स को डेट कर रही थीं, जो कि उनके साथ कई म्यूजिक इवेंट्स पर नजर आ चुके हैं. वहीं हाल ही में सिंगर ने अपने सोशल मीडिया पर रोमांटिक फोटोज को शेयर करते हुए बॉयफ्रेंड ट्रैविस के साथ इंगेजमेंट अनाउंस कर दी है. जिसके बाद दुनियाभर के उनके फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं रहा. इंस्टाग्राम पर सिंगर द्वारा कोजी फोटोज को अपलोड करते ही म्यूजिक इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स की दुनिया दोनों में हलचल मच गई और लोग तेजी से फोटोज को शेयर करने लगे.

टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्स नेट वर्थ

फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार, टेलर स्विफ्ट दुनिया की सबसे अमीर फीमेल सिंगर हैं और उनकी नेटवर्थ लगभग 1.6 बिलियनर डॉलर यानी कि 13, 350 करोड़ रुपए है, जो कि ज्यादातर उनके गानों से कमाई गई है. वहीं बात करें उनके मंगेतर ट्रैविस केल्स की तो वो एन एल एफ स्टार होने के साथ-साथ कैनसस सिटी चीफ्स टीम के खिलाड़ी भी हैं और उनके नाम कई रिकॉर्ड हैं. उनकी ऑन फील्ड अर्निंग लगभग 111 मिलियन डॉलर है वहीं ऑफ फील्ड करीब 190 मिलियन है.