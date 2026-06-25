कई मीडिया खबरों के मुताबिक, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की कुछ सड़कों को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी की जा रही है. वहीं गेस्ट के ठहरने के लिए कई बड़े होटलों में कमरे बुक किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक किसी भी ऑफिशियल टीम द्वारा अपडेट नहीं दी गई है. वहीं मैडिसन स्क्वायर गार्डन को शादी के लिए चुनने की वजह इसकी हाई-लेवल सिक्योरिटी और प्राइवेसी बताई जा रही है. यहां सेफ एंट्री, कंट्रोल्ड एक्सेस और ऐसे खास इंतजाम मौजूद हैं जो सेलिब्रिटीज को मीडिया और फोटोग्राफर्स की नजरों से दूर रखने में मदद करेंगे.