Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /हॉलीवुड
  • /जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी 18000 करोड़ की मालकिन, जोरो-शोरों से चल रहीं तैयारियां; 1000 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल

जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी 18000 करोड़ की मालकिन, जोरो-शोरों से चल रहीं तैयारियां; 1000 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल

दुनिया भर के पॉपुलर पॉप सिंगर्स में से एक टेलर स्विफ्ट इन दिनों अपनी शादी की खबरों को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं. खबरों के अनुसार, टेलर स्विफ्ट और उनके मंगेतर ट्रैविस केल्से जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाले हैं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 25, 2026, 04:06 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 04:06 PM IST
जल्द शादी के बंधन में बंधेंगी 18000 करोड़ की मालकिन, जोरो-शोरों से चल रहीं तैयारियां; 1000 से ज्यादा मेहमान होंगे शामिल

About the Author

Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
भारत के लिए बड़ी खुशखबरी! दुनिया की टॉप-50 सस्टेनेबिलिटी रैंकिंग में देश ने लहराया प
Amrita University40 min ago
2
Lock Upp 242 min ago
3
FIFA World Cup 20261 hr ago
4
Pakistan1 hr ago
5
mp news1 hr ago