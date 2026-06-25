इंटरनेशनल ऑडियंस के बीच हर समय चर्चा में रहने वाली अमेरिकन पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट इन दिनों अपने लॉन्ग टार्म बॉयफ्रेंड और मंगेतर ट्रैविल केल्से के साथ शादी को लेकर खबरों में छाई हुई हैं. कई विदेशी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर जल्द ही न्यूयॉर्क के मशहूर मैडिसन स्क्वायर गार्डन में अपने वेडिंग फंक्शन सेलिब्रेट करते हुए नजर आ सकती हैं. ये कोई आम शादी नहीं होगी, बल्कि कई दिनों तक चलने वाला ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा. रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि ये फंक्शन 2 जुलाई से शुरू होकर 4 जुलाई तक चल सकते हैं.
खबरों के मुताबिक, पहले दिन सिर्फ क्लोज फ्रेंड और फैमिली के लगभग 100 लोगों को बुलाया जाएगा. इसके बाद, 3 जुलाई को एक बड़ा फंक्शन होस्ट किया जा सकता है, जिसमें एक हजार से ज्यादा मेहमानों के शामिल होने की खबरें हैं. इस दौरान लाइव म्यूजिक परफॉर्मेंस और कई खास प्रोग्राम भी हो सकते हैं.
कई मीडिया खबरों के मुताबिक, मैडिसन स्क्वायर गार्डन के आसपास की कुछ सड़कों को पूरी तरह से बंद करने की तैयारी की जा रही है. वहीं गेस्ट के ठहरने के लिए कई बड़े होटलों में कमरे बुक किए जाने की भी खबरें सामने आई हैं. हालांकि, इस बारे में अभी तक किसी भी ऑफिशियल टीम द्वारा अपडेट नहीं दी गई है. वहीं मैडिसन स्क्वायर गार्डन को शादी के लिए चुनने की वजह इसकी हाई-लेवल सिक्योरिटी और प्राइवेसी बताई जा रही है. यहां सेफ एंट्री, कंट्रोल्ड एक्सेस और ऐसे खास इंतजाम मौजूद हैं जो सेलिब्रिटीज को मीडिया और फोटोग्राफर्स की नजरों से दूर रखने में मदद करेंगे.
टेलर स्विफ्ट सिर्फ अपनी सिंगिंग को लेकर ही फेमस नहीं, बल्कि अपनी नेटवर्थ को लेक र भी खबरों में छाई रहती हैं, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सिंगर की नेटवर्थ करीब 2 अरब डॉलर यानी लगभग 18,000 करोड़ रुपये के आसपास है. इसी वजह से उन्हें दुनिया की सबसे अमीर वूमेन सिंगर आर्टिस्ट में गिना जाता है.
फिलहाल फैंस को टेलर स्विफ्ट और ट्रैविस केल्से की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट का इंतजार है. अगर ये खबरें सच साबित होती हैं तो ये शादी साल 2026 के सबसे बड़े और सबसे पॉपुलर सेलिब्रिटी फंक्शन में से एक बन सकती है, जिस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी होंगी. वहीं कुछ समय पहले ही सिंगर दुआ लीपा और ब्रिटिश एक्टर कैलम रोबिलियार्ड टर्नर की शादी की फोटोज ने फैंस को सरप्राइज किया था और अब फैंस बेसब्री से इस कपल की वेडिंग फोटोज का इंतजार कर रहे हैं.