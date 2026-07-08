'द ओडिसी' के साथ मुंबई आएंगे क्रिस्टोफर नोलन, पहली बार भारत में होगा फिल्म का ग्रैंड प्रीमियर; जानिए कब और कहां

The Odyssey Premier: हॉलीवुड के मशहूर और ऑस्कर विनिंग डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन के दीवाने दुनियाभर में हैं. भारत में भी उनकी फिल्मों को दर्शक खूब पसंद करते हैं. हालांकि, अब तक भारत में उनकी किसी भी फिल्म का प्रीमियर (स्पेशल स्क्रीनिंग) नहीं हुआ है, लेकिन अब ऐसा होने जा रहा है. इसी महीने जुलाई में पहली बार क्रिस्टोफर नोलन की अपकमिंग फिल्म 'द ओडिसी' का मुंबई में प्रीमियर होने वाला है.
इस मच अवेटेड फिल्म के प्रीमियर के लिए खुद क्रिस्टोफर नोलन भारत आने वाले हैं. उनके साथ उनकी पत्नी एम्मा थॉमस, जो 'द ओडिसी' की प्रोड्यूसर भी हैं, वह भी भारत आएंगी. उनके साथ फिल्म के स्टार्स मैट डेमन और टॉम हॉलैंड भी इस इवेंट का हिस्सा बनने वाले हैं. 'द ओडिसी' की टीम एक ग्लोबल टूर कर रही है. उसी के तहत मुंबई को भी पड़ाव बनाया गया है. लंदन, पेरिस और न्यूयॉर्क में भी इस फिल्म का प्रीमियर होने वाला है. क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म का भले ही पहली बार भारत में प्रीमियर होने जा रहा है, लेकिन नोलन इससे पहले भी भारत आ चुके हैं. वह साल 2018 में भारत आए थे.
क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म 'द ओडिसी' का ग्लोबल प्रमोशनल कैंपेन आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया है. 6 जुलाई को लंदन में फिल्म की बड़ी स्टारकास्ट इकट्ठा हुई. 17 जुलाई को सिनेमाघरों में रिलीज होने से पहले यह प्रमोशनल टूर अलग-अलग देशों में आयोजित किया जा रहा है. अब भारत के लिए भी यह खास पल आ गया है, क्योंकि यह भारत में प्रीमियर होने वाली उनकी पहली फिल्म होगी. इसके लिए मुंबई में दो दिवसीय प्रचार दौरे का आयोजन किया जाएगा.
बता दें कि फिल्म 'द ओडिसी' का प्रीमियर भारत में 10 और 11 जुलाई को मुंबई के फीनिक्स पैलेडियम स्थित पीवीआर आइकॉन में होगा. यह दो दिवसीय प्रचार दौरा एक ऐतिहासिक आयोजन होगा, क्योंकि यह भारत में आयोजित होने वाले सबसे बड़े हॉलीवुड प्रीमियर में से एक होगा. इस कार्यक्रम में निर्देशक नोलन, उनकी पत्नी और निर्माता एम्मा थॉमस शामिल होंगी. फिल्म के सितारों में से मैट डेमन और टॉम हॉलैंड के भी फिल्म के प्रचार के लिए आने की उम्मीद है. भारत में नोलन का यह पहला आधिकारिक प्रमोशनल कार्यक्रम होगा.
यह माइथिकल एक्शन-एडवेंचर फिल्म ऑस्कर विजेता 'ओपेनहाइमर' के बाद नोलन की पहली फिल्म है और इसमें इस साल की सबसे बड़ी स्टारकास्ट में से एक नजर आएगी. मैट डेमन, ऐन हैथवे, टॉम हॉलैंड, ज़ेंडाया और लुपिता न्योंगो के अलावा, इस फिल्म में चार्लीज़ थेरॉन, जॉन बर्नथल, इलियट पेज, हिमेश पटेल, मिया गोथ, सामंथा मॉर्टन, बिल इरविन, जेसी गार्सिया, विल युन ली, रफी गैवरॉन और शिलो फर्नांडीज जैसे कलाकार भी शामिल हैं.