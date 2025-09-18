The Summer I Turned Pretty: फाइनल एपिसोड के बाद फिल्म की टीम ने की बड़ी अनाउंसमेंट, स्क्रीन पर फिर से दिखेगा Belly और Conrad का जादू!
The Summer I Turned Pretty: फाइनल एपिसोड के बाद फिल्म की टीम ने की बड़ी अनाउंसमेंट, स्क्रीन पर फिर से दिखेगा Belly और Conrad का जादू!

The Summer I Turned Pretty रोमांटिक ड्रामा सक्सेसफुल होने के बाद फिल्म की टीम ने एक नई अनाउंसमेंट कर दी है जिसे सुनकर Belly और Conrad के फैंस खुशी से झूम उठे हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में.

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Sep 18, 2025, 04:55 PM IST
The Summer I Turned Pretty: फाइनल एपिसोड के बाद फिल्म की टीम ने की बड़ी अनाउंसमेंट, स्क्रीन पर फिर से दिखेगा Belly और Conrad का जादू!

रोमांटिक ड्रामा The Summer I Turned Pretty के सीजन 3 का फाइनल एपिसोड भी रिलीज हो चुका है जिसमें Belly और Conrad के बीच काफी हॉट केमिस्ट्री देखने को मिली है. वहीं फाइनल एपिसोड के खत्म होने के बाद से टीम Belly-Conrad के फैंस काफी दुखी हैं क्योंकि अब उनका फेवरेट ड्रामा ओवर हो चुका है. कई फैंस ने इसे और आगे बढ़ाने की मांग की थी मगर स्क्रिप्ट के मुताबिक इस रोमांटिक सीरीज का अंत यही था.

 

Big Announcement
अमेजन प्राइम वीडियो पर टेलीकास्ट होने वाले इस ड्रामा की टीम ने फैंस को एक नया तोहफा दिया है. Jenny Han द्वारा लिखे गए रोमांटिक ड्रामा The Summer I Turned Pretty की मूवी की अनाउंसमेंट कर दी गई है. इस खबर की जानकारी फाइनल एपिसोड के दौरान रेड कारपेट पर दी गई है जिसमें Belly और Conrad ने फिल्म को बनाए जाने की खबर मीडिया को दी है. वहीं खबरों की मानें तो फिल्म की कहानी सीरीज से जुड़ी होगी और हो सकता है की आगे इसमें और भी नए ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिले.

fallback

 

Drama Story
The Summer I Turned Pretty एक टिपिकल ड्रामा है जिसमें दो भाइयों को एक ही लड़की से प्यार हो जाता है और वो दोनों उसके साथ अपनी लाइफ बिताना चाहते हैं. लेकिन ये ड्रामा सिर्फ तीन टीनएजर्स तक ही सीमित नहीं है इसमें फ्रेंडशिप, फैमिली और लव तीनों का परफेक्ट बैंलेस बैठाया गया है. ये ड्रामा इस साल प्राइम वीडियो पर खूब ट्रेंड कर रहा है. 

 

