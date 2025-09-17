The Summer I Turned Pretty Season 3: क्या सच में Belly और Conrad हुए reunite? फाइनल एपिसोड को लेकर फैंस के बीच दिखा क्रेज!

The summer I turned pretty season 3 का 11 एपिसोड रिलीज हो चुका है जिसको लेकर फैंस के बीच कई हाइप बनी हुई है.आइए जानते हैं इस एपिसोड की स्टोरी के बारे में.
Trending Photos
हॉलीवुड रोमांटिक शो The summer I turned pretty लगातार फैंस के बीच सुर्खियों में छाया हुआ है इस ड्रामा की कहानी यंग जनरेशन के बीच काफी पॉपुलर हो रही है और इसके तीनों सीजन लगातार ट्रेंड में बने हुए हैं. इस ड्रामा की कहानी दो भाइयों और उनकी एक दोस्त के आसपास घूमती रहती है इस ड्रामा में ट्विस्ट तब आता है जब दोनों भाई Conrad और Jeremiah को अपने बचपन की दोस्त Belly से प्यार हो जाता है वहीं Belly बचपन से Conrad को पसंद करती है मगर वो कोई भी दिलचस्पी नहीं दिखाता है.
यह भी पढ़ें: Katrina, Priyanka और Alia Bhatt नहीं बल्कि इस एक्ट्रेस को ऑफर हुई बॉलीवुड फिल्म, 500 करोड़ की तगड़ी डील डन!
Twist and Drama
इस ड्रामा की कहानी तब और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती है जब Belly और Jeremiah एक दूसरे को डेट करने लगते हैं और शादी करने का फैसला कर लेते हैं. कहानी में इस प्लॉट से कई फैंस नाराज हो जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग टीम Belly और Conrad को सपोर्ट कर रहे होते हैं. मगर Conrad की खामोशी के चलते Belly, Jeremiah से भी अपना रिश्ता तोड़कर पेरिस चली जाती है और वहां Benito नाम के लड़के को डेट करने लगती है.
Happy Ending
लेकिन अब इस ड्रामा के सीजन 3 का फाइनल एपिसोड रिलीज हो चुका है जिसमें conrad पेरिस Belly से मिलने के लिए जाता है जहां वो Belly और Benito को किस करते हुए दिखता है. वहीं एपिसोड के आखिर में Belly, Benito से ब्रेकअप कर लेती है और conrad के पास वापस आ जाती है. इतने साल एक दूसरे से दूर रहने और अपने प्यार को जाहिर न करने के बाद अब फाइनली वो दोनों के साथ हैं, लास्ट एपिसोड में दोनों पेरिस में रोमांटिक होते हुए दिखाई दे रहे हैं. Conrad और Belly की हैप्पी एंडिंग को देखने के बाद फैंस खुशी से झूम उठे हैं और सोशल मीडिया पर अपनी खुशी को शो कर रहे हैं.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.