 The Summer I Turned Pretty Season 3 : Conrad का कन्फेशन और Jeremiah का धोखा! इंटेंस ड्रामा से भरपूर है एपिसोड 7वां, आखिर किस को अपना लाइफ पार्टनर चुनेंगी Belly?
The Summer I Turned Pretty Season 3 : लव ट्रायंगल ड्रामा 'द समर आई टर्न्ड प्रीटी सीजन 3' का एपिसोड 7 रिलीज हो चुका है और सीरीज में फिर से एक नया ट्विस्ट देखने को मिला है.

 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 26, 2025, 01:16 PM IST
अमेजन प्राइम वीडियो की ओरिजनल सीरीज 'द समर आई टर्न्ड प्रीटी' यंग फैंस के बीच गॉसिप का हॉट टॉपिक बनी हुई है. ये सीरीज यंग ऑडियंस के बीच काफी पॉपुलर हो रही है जिसके अब तक 2 सीजन रिलीज हो चुके हैं. इस सीरीज में टीनएज लव ट्राएंगल को दिखाया गया है. जिसे लोगों ने खूब पसंद किया है. 'द समर आई टर्न्ड प्रीटी' का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर ट्रेंड करने लगा था. जिसके बाद प्राइम वीडियो ने सीजन 2 और अब सीजन 3 का 7 वां एपिसोड रिलीज कर दिया है.

यह भी पढ़ें: My Life With The Walter Boys सीजन 2 के साथ जल्द करेगा वापसी, नेटफ्लिक्स ने रिलीज किया धमाकेदार टीजर!

फ्लैशबैक 
डायरेक्टर जैनी हॉन की सीरीज 'द समर आई टर्न्ड प्रीटी' के 3 सीजन अब तक रिलीज हो चुके हैं. जिसमें सीजन 3 का सातवां एपिसोड 20 अगस्त को ऐप पर शो किया गया था. जिसको लेकर सोशल मीडिया पर काफी हाइप थी. क्योंकि इस एपिसोड में बेली और कॉनराड की लव स्टोरी के फ्लैशबैक दिखाए गए थे और बेली के मन में जेरेमिया को लेकर टेंशन, जिससे फैंस काफी क्यूरियस थे कि अब आगे क्या होगा? क्या बेली चीटर जेरेमिया से शादी कर लेगी? या बेली अपने बचपन के प्यार कॉनराड को एक और मौका देगी? इन सभी सवालों के जवाब का खुलासा 20 अगस्त को एपिसोड 7 में होने वाला था. मगर मेकर्स ने कहानी को आगे बढ़ाने के लिए इस एपिसोड में भी एक नया ट्विस्ट डाल दिया है. 

इंटेंस ड्रामा
एपिसोड 7 में बेली और जेरेमिया की बैचलरेट से लेकर बेली के दिमाग में कॉनराड के फ्लैशबैक तक इंटेंस ड्रामा दिखाया गया है. वहीं इस एपिसोड में बेली, कॉनराड के लिए अपने प्यार को फिर से एक बाद याद करती है जिसको वो भुला देना चाहती है मगर वो ऐसा नहीं कर पाती है. लेकिन वहीं कहानी में एक नया मोड़ आता है और कॉनराड अपनी फीलिंग्स को बेली के सामने रख देता है और अपने प्यार का इजहार कर देता है जिससे बेली हर्ट हो जाती है. जिसके बाद एपिसोड 7 का अंत हो जाता है और फैंस के बीच एपिसोड 8 के लिए एक्साइटमेंट और भी बढ़ जाती है जो कि 27 अगस्त को रिलीज होगा.

 

