अब फैंस का इतंजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7वां एपिसोड हुआ रिलीज
Advertisement
trendingNow12889203
Hindi Newsहॉलीवुड

अब फैंस का इतंजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7वां एपिसोड हुआ रिलीज

The Summer I Turned Pretty: अमेजन प्राइम वीडियो ओरिजनल सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी के तीसरे सीजन का 7 एपिसोड आज रिलीज हो गया है. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Aug 20, 2025, 02:12 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अब फैंस का इतंजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7वां एपिसोड हुआ रिलीज

इन दिनों ऐसी कई सीरीज रिलीज हो रही हैं जिसमें लव ट्राएंगल को टीनएज लव स्टोरी को प्रमोट किया जा रहा है. जिसमें 'नेवर हैव आई एवर' और 'टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर' काफी पॉपुलर हुए थे. इन सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2022 में रोमांटिक ड्रामा 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' को रिलीज किया गया था. इस सीरीज को यंग फैंस ने काफी पसंद किया है और इसके आगे के सीजन और एपिसोड के लिए उनके बीच एक्साइटमेंट को साफ-साफ देखा जा सकता है.

डायरेक्टर जैनी हॉन द्वारा डायरेक्ट की गई सीरीज 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था जिसके 7 एपिसोड थे. इस सीरीज के पहले भाग में लीड कैरेक्टर बेली की फैमिली और उसके क्रश के बारे में दिखाया जाता है. इस सीजन को लोगों से खूब प्यार मिला था. जिसके बाद अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं. 

 यह भी पढ़ें: महज एक महीने में ही थिएटर से ओटीटी पर पहुंची साउथ के सुपरस्टार की फिल्म, आधी रात को होगी इस प्लेटफॉर्म पर रिलीज

इस सीरीज के दूसरे भाग में मेकर्स ने ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस और ट्विस्ट क्रिएट कर दिया गया था जिसके बाद फैंस काफी क्यूरियस हो गए थे. क्यूरिसीटी के कारण यंग फैंस सीरीज 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जो कि 16 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. इस सीरीज के नए एपिसोड वीकली हर वेडनसडे को रिलीज किए जा रहे हैं. जिससे फैंस के बीच इस शो की एक्साइटमेंट और ज्यादा देखने को मिल रही है. 

fallback

इस सीरीज के तीसरे भाग के अबतक 6 एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं और सीजन का 7वां एपिसोड 20 अगस्त को रिलीज हो चुका है. वहीं इस सीरीज का फाइनल एपिसोड 17 सितंबर को टेलीकास्ट होगा.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Jyoti Rajput

पंडित माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय से इलेट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद ज़ी न्यूज में काम कर रही हैं. ...और पढ़ें

TAGS

The Summer I Turned Pretty Season3the summer i turned pretty season 3 episode 7 release

Trending news

तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
amit shah news
तब मैंने इस्तीफा दिया था... कौन सा बिल लाए गृह मंत्री अमित शाह, फाड़ी गई कॉपी
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
Kerala
मोपला विद्रोह : जब आंदोलन बना नरसंहार का कारण, हजारों लोगों ने गंवाई जानें
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
Digital India
साइबर सिक्योरिटी और टेलीकॉम इनोवेशन का हब बनेगा भारत, सिंधिया के दावे पर PM की मुहर
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
Himachal Pradesh
हिमाचल के PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह फिर करेंगे शादी, कौन हैं दुल्हन अमरीन कौर?
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
CP Radhakrishnan
NDA से उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन ने भरा नॉमिनेशन
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
Vice President
कभी गोवा के CM का कांग्रेस ने कहा था कारिंदा, अब उन्‍हीं को बनाया VP का उम्मीदवार
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
rekha gupta
कौन है वो शख्‍स जिसने रेखा गुप्‍ता पर किया हमला? हमलावर की मां ने कही ये बात
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
Election Commission
'CSDS के संजय कुमार ने एक नैरेटिव बनाने की...', ICSSR ने कहा- होगी बड़ी कार्रवाई
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
Rajiv Gandhi
'पापा आपके सपने को पूरा करना ही...', राजीव गांधी की जयंती पर राहुल ने दी श्रद्धांजलि
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
rekha gupta
सीएम रेखा गुप्‍ता पर हमले के मामले में बड़ा खुलासा, मौके पर मौजूद लोगों ने बताया सच
;