अब फैंस का इतंजार हुआ खत्म…! The Summer I Turned Pretty Season 3 का 7वां एपिसोड हुआ रिलीज

The Summer I Turned Pretty: अमेजन प्राइम वीडियो ओरिजनल सीरीज द समर आई टर्न्ड प्रिटी के तीसरे सीजन का 7 एपिसोड आज रिलीज हो गया है.
इन दिनों ऐसी कई सीरीज रिलीज हो रही हैं जिसमें लव ट्राएंगल को टीनएज लव स्टोरी को प्रमोट किया जा रहा है. जिसमें 'नेवर हैव आई एवर' और 'टू ऑल द बॉयज आई हैव लव्ड बिफोर' काफी पॉपुलर हुए थे. इन सीरीज की पॉपुलैरिटी को देखते हुए साल 2022 में रोमांटिक ड्रामा 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' को रिलीज किया गया था. इस सीरीज को यंग फैंस ने काफी पसंद किया है और इसके आगे के सीजन और एपिसोड के लिए उनके बीच एक्साइटमेंट को साफ-साफ देखा जा सकता है.
डायरेक्टर जैनी हॉन द्वारा डायरेक्ट की गई सीरीज 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' का पहला सीजन साल 2022 में रिलीज हुआ था जिसके 7 एपिसोड थे. इस सीरीज के पहले भाग में लीड कैरेक्टर बेली की फैमिली और उसके क्रश के बारे में दिखाया जाता है. इस सीजन को लोगों से खूब प्यार मिला था. जिसके बाद अब तक इस सीरीज के 3 सीजन आ चुके हैं.
इस सीरीज के दूसरे भाग में मेकर्स ने ऑडियंस के लिए एक सस्पेंस और ट्विस्ट क्रिएट कर दिया गया था जिसके बाद फैंस काफी क्यूरियस हो गए थे. क्यूरिसीटी के कारण यंग फैंस सीरीज 'समर आई टर्न्ड प्रिटी' के तीसरे पार्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे. जो कि 16 जुलाई से प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम हो रहा है. इस सीरीज के नए एपिसोड वीकली हर वेडनसडे को रिलीज किए जा रहे हैं. जिससे फैंस के बीच इस शो की एक्साइटमेंट और ज्यादा देखने को मिल रही है.
इस सीरीज के तीसरे भाग के अबतक 6 एपिसोड रिलीज किए जा चुके हैं और सीजन का 7वां एपिसोड 20 अगस्त को रिलीज हो चुका है. वहीं इस सीरीज का फाइनल एपिसोड 17 सितंबर को टेलीकास्ट होगा.
