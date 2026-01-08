Advertisement
trendingNow13068191
Hindi Newsहॉलीवुड1960 के दशक की आवाज, जोएन बाएज और अमेरिकी प्रतिरोध की संस्कृति

1960 के दशक की आवाज, जोएन बाएज और अमेरिकी प्रतिरोध की संस्कृति

Joan Baez Birthday Special: जोएन बाएज अमेरिका की जानी मानी शख्सियत का नाम है. बतौर लोक गायिका धाक जमाई, लेकिन बदलते वक्त के साथ अमेरिकी सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की प्रतीक बन गईं. 

Edited By:  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 08, 2026, 11:32 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

1960 के दशक की आवाज, जोएन बाएज और अमेरिकी प्रतिरोध की संस्कृति

Joan Baez Birthday Special: जोएन बाएज अमेरिका की जानी मानी शख्सियत का नाम है. बतौर लोक गायिका धाक जमाई, लेकिन बदलते वक्त के साथ अमेरिकी सांस्कृतिक और राजनीतिक चेतना की प्रतीक बन गईं. उनकी साफ, प्रभावशाली आवाज और सामाजिक अन्याय के खिलाफ बेबाक रुख ने न सिर्फ संगीत की दुनिया को, बल्कि हॉलीवुड और अमेरिकी पॉप कल्चर को भी गहराई से प्रभावित किया.

1960 के दशक में जब अमेरिका नागरिक अधिकार आंदोलन, वियतनाम युद्ध और सामाजिक असमानताओं से जूझ रहा था, उस दौर में जोएन बाएज की गायकी विरोध की आवाज बनकर उभरी. उन्होंने मंच को केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रहने दिया, बल्कि उसे सामाजिक संवाद का शक्तिशाली औजार बना दिया. यही कारण है कि उनकी छवि एक “प्रोटेस्ट सिंगर” से आगे बढ़कर सांस्कृतिक आइकन की बन गई. 9 जनवरी 1941 को जन्मी जोएन अमेरिका की आवाज कब बन गईं पता ही नहीं चला!

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

हॉलीवुड पर उनका प्रभाव प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप में दिखाई देता है. कई अमेरिकी फिल्मों और डॉक्यूमेंट्रीज में उनके गीतों का इस्तेमाल हुआ, जिनमें सामाजिक संघर्ष, युद्ध विरोध और मानवीय संवेदनाओं को केंद्र में रखा गया. उनकी मौजूदगी ने अमेरिकी सिनेमा को यह दिखाया कि संगीत केवल पृष्ठभूमि नहीं, बल्कि कहानी कहने का नैतिक और भावनात्मक माध्यम भी हो सकता है.

Add Zee News as a Preferred Source
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

जोएन बाएज का नाम अक्सर बॉब डिलन के साथ भी जोड़ा जाता है, लेकिन उन्होंने अपनी अलग पहचान बनाई. हॉलीवुड की कई राजनीतिक और ऐतिहासिक फिल्मों में जिस तरह से लोक संगीत और विरोध गीतों का प्रयोग हुआ, उसकी प्रेरणा कहीं न कहीं बाएज जैसी कलाकारों से ही आई. अमेरिकी डॉक्यूमेंट्री सिनेमा में उनका योगदान विशेष रूप से उल्लेखनीय माना जाता है, जहां उनकी आवाज ने वास्तविक घटनाओं को मानवीय स्पर्श दिया. जोएन बाएज की कला सत्ता से सवाल पूछती है. उनकी विरासत आज भी हॉलीवुड, संगीत और सामाजिक आंदोलनों में जीवित है, जहां आवाज को केवल सुर नहीं, बल्कि साहस और सच्चाई का प्रतीक माना जाता है. (एजेंसी)

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Joan Baez

Trending news

DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
DNA
DNA: दिल्ली में तुर्कमान हिंसा में आज हुए बड़े खुलासे, 11 आरोपी गिरफ्तार
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
DNA
दिल्ली दंगों की आरोपी का फूलों से स्वागत, आखिर किसके लिए आदर्श है गुलफिशा?
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
Punjab news
पंजाब में अरविंद केजरीवाल का बड़ा संबोधन, किसे दिया 'मिशन 45 फीसद वोट' का टारगेट?
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
West Bengal
IPAC ऑफिस में छापेमारी से भड़कीं महुआ मोइत्रा, सरकार पर लगा दिया बड़ा आरोप
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
Kashmir
26 जनवरी से पहले कश्मीर में बढ़ी सख्ती, VPN पर लगा बैन; आतंकियों से जुड़े हैं तार
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
Pinarayi Vijayan
वेनेजुएला हमले पर US का साथ दे रहा भारत? सीएम पिनारयी विजयन का केंद्र पर बड़ा आरोप
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
BMC elections
9 साल में 400% बढ़ गई कई उम्मीदवरों की संपत्ति, BMC चुनाव में कितने अमीर प्रत्याशी?
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
stray dog case
SC में आवारा कुत्तों को लेकर हुई सुनवाई, याचिका को लेकर कह दी बड़ी बात
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
Sonam Wangchuk
फिर बढ़ी सोनम वांगचुक के लिए मुसीबतें, NSA को लेकर 12 जनवरी तक जारी रहेगी सुनवाई
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें
Justice Varma
जस्टिस वर्मा की याचिका पर SC ने सुरक्षित रखा फैसला, दोनों पक्ष जमा कराएंगे दलीलें